Un aparatoso accidente vial sorprendió a automovilistas que circulaban por la carretera México-Pachuca la mañana de este lunes 19 de octubre de 2026, luego de que un tráiler quedara al borde de un puente, con riesgo de caer hacia la zona del Río de los Remedios, en Tlalnepantla, Estado de México.
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Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Río de los Remedios con la México-Pachuca, donde la unidad de carga perdió el control y terminó en una posición peligrosa. El vehículo transportaba rollos de papel de gran tamaño, varios de los cuales cayeron sobre la vialidad tras el impacto.
Tráiler estuvo a punto de caer del puente
Las imágenes difundidas del accidente mostraron al tráiler parcialmente volcado y sostenido en el borde de la estructura, una situación que generó preocupación entre quienes transitaban por la zona. La carga quedó esparcida, por lo que fue necesaria la intervención de personal de emergencia y seguridad para atender el incidente.
Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y corporaciones de seguridad acudieron al lugar para realizar las labores correspondientes y verificar si había personas lesionadas. De acuerdo con los reportes disponibles, hasta el momento no se habían informado víctimas, mientras las autoridades atendían la unidad y los materiales que quedaron sobre el camino.
Reporte vial en la México-Pachuca
El accidente también provocó complicaciones para los automovilistas. El C5 del Estado de México reportó tránsito lento en un tramo aproximado de cuatro kilómetros de la carretera México-Pachuca, con dirección a Naucalpan, debido a las maniobras de atención y a la presencia de la carga sobre la vialidad. Hasta el momento, no se habían dado a conocer las causas exactas que provocaron el choque y la volcadura del tráiler.