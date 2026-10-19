Tráiler queda al borde de un puente en la México-Pachuca / Captura de pantalla

Un tráiler cargado con toneladas de papel estuvo a punto de caer de un puente en Tlalnepantla, Estado de México. El accidente provocó afectaciones viales y movilizó a equipos de emergencia durante la mañana de este lunes

Un aparatoso accidente vial sorprendió a automovilistas que circulaban por la carretera México-Pachuca la mañana de este lunes 19 de octubre de 2026, luego de que un tráiler quedara al borde de un puente, con riesgo de caer hacia la zona del Río de los Remedios, en Tlalnepantla, Estado de México.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Río de los Remedios con la México-Pachuca, donde la unidad de carga perdió el control y terminó en una posición peligrosa. El vehículo transportaba rollos de papel de gran tamaño, varios de los cuales cayeron sobre la vialidad tras el impacto.

La volcadura provocó tráfico lento hacia Naucalpan / Captura de pantalla

Tráiler estuvo a punto de caer del puente

Las imágenes difundidas del accidente mostraron al tráiler parcialmente volcado y sostenido en el borde de la estructura, una situación que generó preocupación entre quienes transitaban por la zona. La carga quedó esparcida, por lo que fue necesaria la intervención de personal de emergencia y seguridad para atender el incidente.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y corporaciones de seguridad acudieron al lugar para realizar las labores correspondientes y verificar si había personas lesionadas. De acuerdo con los reportes disponibles, hasta el momento no se habían informado víctimas, mientras las autoridades atendían la unidad y los materiales que quedaron sobre el camino.

Rollos de papel quedaron regados tras el accidente en Tlalnepantla / RRSS

Reporte vial en la México-Pachuca