La perrita desapareció después de una avalancha en Alaska y su familia se imagianaba lo peor. Tras casi dos días de búsqueda, fue localizada con vida en medio de las difíciles condiciones del terreno

La historia de una perrita que sobrevivió cerca de 50 horas después de una avalancha en Alaska conmovió a todos en redes sociales. El animal había desaparecido tras el incidente y su paradero se convirtió en momento, en una incertidumbre para sus dueños, quienes mantuvieron la esperanza de encontrarla con vida.

El desprendimiento de nieve sorprendió a los dos montañistas y los arrastró más de 150 metros ladera abajo. Brian sufrió varios fracturas, mientras que su compañero también presentó varias lesiones físicas Ambos sobrevivieron y fueron evacuados, pero LouLou desapareció entre la nieve.

Una avalancha arrastró a dos montañistas y provocó la desaparición de la perrita / RRSS

Una avalancha cambió la expedición

El accidente ocurrió en el Parque Estatal Chugach, una zona conocida por sus paisajes montañosos, pero también por los riesgos que representan las acumulaciones inestables de nieve. Tras el desprendimiento, la prioridad fue atender a los heridos, mientras la ubicación de la perrita se convirtió en una nueva preocupación para sus familiares.

Más de 20 voluntarios participaron en la búsqueda de LouLou / Captura de pantalla

La búsqueda de LouLou contrarreloj en Alaska

Cabe mencionar que el tiempo era un factor clave para encontrar al animal, debido a las condiciones climáticas que caracterizan a esta región de Estados Unidos. La nieve, el frío y las dificultades para desplazarse representaban riesgos para la perrita, que permaneció desaparecida durante aproximadamente 50 horas.

La búsqueda reunió a más de 20 voluntarios, cuatro organizaciones de rescate de mascotas de la región de Anchorage, grupos de senderismo, especialistas en avalanchas y pilotos locales. Padawer coordinó los esfuerzos desde el extranjero y utilizó mapas satelitales y aplicaciones de navegación para identificar las zonas donde podría encontrarse la perrita.

Un Apple AirTag, colocado en el collar de LouLou, también ayudó a orientar los rastreos. Los pilotos Amanda Barker y Dave Beckett realizaron vuelos de reconocimiento sobre las áreas señaladas, aunque las condiciones meteorológicas obligaron a suspender temporalmente algunas maniobras.

Un Apple AirTag ayudó a orientar los esfuerzos para localizar a la perrita / Captura de pantalla