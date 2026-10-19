Chiwinity 2026 en CDMX: fecha, lugar y costo para ir con tu chihuahua a la fiesta de Día de Muertos

La reunión será el 25 de octubre en Chapultepec; habrá caminata, fotografías, rifas y picnic con temática de Día de Muertos y Halloween

Si tienes un chihuahua y buscas un plan para celebrar el Día de Muertos, Chiwinity 2026 prepara una reunión especial en la Ciudad de México. El encuentro convocará a dueños y perros de esta raza para compartir una mañana al aire libre con disfraces, fotografías y actividades recreativas. La segunda edición está programada para el domingo 25 de octubre y contempla una cuota de recuperación de 50 pesos por persona. Antes de asistir, es importante conocer el punto de reunión, los requisitos de registro y las recomendaciones para que tu mascota disfrute la experiencia.

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Chiwinity 2026 tendrá caminata, fotografías, rifas y picnic./I:chiwinitycdmx

¿Cuándo y dónde será Chiwinity 2026 en CDMX?

La segunda Reunión Chiwinity se realizará el domingo 25 de octubre de 2026, a las 9:00 horas, en el Bosque de Chapultepec. De acuerdo con la convocatoria difundida por los organizadores, el punto de encuentro será el Paseo de los Compositores, en la Segunda Sección del bosque.

La invitación está dirigida a las personas que tienen un chihuahua y quieren convivir con otros dueños y sus mascotas. La reunión también busca superar la cantidad de perros que participaron en la primera edición. Debido a que se trata de una actividad al aire libre, se recomienda revisar las redes sociales de Chiwinity antes de salir para confirmar que el horario y el punto de encuentro continúan vigentes.

¿Qué actividades habrá en la fiesta de chihuahuas?

El programa de Chiwinity 2026 contempla actividades para que las familias disfruten junto a sus perros. Entre ellas se encuentra una caminata grupal por el bosque, así como una fotografía conmemorativa en la que podrán participar los asistentes y sus mascotas. La jornada también incluirá sesiones fotográficas individuales, dinámicas, rifas y un picnic para convivir durante la mañana. Además de las actividades recreativas, el encuentro permitirá que los dueños intercambien experiencias con otras personas que comparten su interés por los chihuahuas.

¿Cuánto cuesta ir a Chiwinity 2026 y cómo registrarse?

La convocatoria señala una cuota de recuperación de 50 pesos por persona, destinada a cubrir gastos relacionados con permisos, trámites y logística. Para participar también se solicita contar con un número de socio de Chiwinity. Quienes todavía no tengan ese número pueden pedir información sobre el registro a través del WhatsApp 55 2743 4883. Antes de realizar algún pago, conviene confirmar con los organizadores que el contacto, el monto y las condiciones de participación continúan vigentes, además de preguntar si existen requisitos adicionales para asistir con la mascota.

¿Qué debes llevar para asistir con tu chihuahua?

Antes de acudir al Bosque de Chapultepec, prepara lo necesario para que tu perro pueda disfrutar de la convivencia con seguridad. Estas recomendaciones pueden ayudarte: Agua fresca: lleva suficiente para mantener hidratada a tu mascota.

Correa y arnés: úsalos durante la caminata y en las zonas concurridas.

Bolsas para desechos: recoge las heces y conserva limpio el espacio público.

Disfraz cómodo: elige prendas ligeras que no le impidan moverse con libertad.

Registro confirmado: verifica que cuentas con el número de socio y los datos de acceso.

Tiempo para descansar: busca un sitio tranquilo si tu perro se pone nervioso por el ruido o la presencia de otros animales.

La cuota de recuperación anunciada es de 50 pesos por persona./I:chiwinitycdmx