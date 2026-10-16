Desfile de Día de Muertos 2026 en CDMX: ¿cuándo es y cuál será la ruta?

El Desfile de Día de Muertos 2026 llenará de música, color y tradición las calles de la Ciudad de México. / iStock

El desfile recorrerá algunas de las principales avenidas de la capital con carros alegóricos, música y figuras monumentales; conoce la fecha, el horario y dónde podrás verlo

La Ciudad de México alista una nueva edición del Desfile de Día de Muertos 2026, un espectáculo que llenará de música, color y tradición las principales calles de la capital. Con carros alegóricos, figuras monumentales y representaciones de la cultura mexicana, el evento reunirá a cientos de asistentes para celebrar una de las fechas más emblemáticas del país. Conoce cuándo será, por dónde pasará y qué podrás encontrar durante el recorrido.

El evento forma parte de las actividades culturales organizadas durante octubre para conmemorar una de las celebraciones más representativas del país. Para esta edición, el público podrá disfrutar de música, danzas, carros alegóricos y figuras monumentales relacionadas con la memoria de los difuntos y la riqueza cultural de México.

¿Cuándo y a qué hora será el Desfile de Día de Muertos 2026?

El Gran Desfile de Día de Muertos se llevará a cabo el sábado 31 de octubre de 2026, a las 14:00 horas. El recorrido tendrá una duración aproximada de cuatro horas y media. Se recomienda a quienes quieran asistir llegar con anticipación para elegir un lugar desde el cual observar el paso de los contingentes, especialmente en las avenidas con mayor afluencia de espectadores.

Carros alegóricos, catrinas y figuras monumentales formarán parte del espectáculo dedicado a una de las tradiciones más importantes de México. / iStock

¿Cuál será la ruta del desfile en la CDMX?

El recorrido comenzará en la zona de la Glorieta de la Diana Cazadora / Paseo de la Reforma y avanzará hacia el Zócalo de la CDMX.

Debido a la concentración de asistentes, se recomienda consultar los avisos de las autoridades capitalinas antes del evento para conocer los cierres viales y las posibles modificaciones al tránsito.

La edición de este año reunirá distintas manifestaciones artísticas y culturales, entre ellas carros alegóricos, bandas musicales, mojigangas, danzantes y figuras de gran tamaño inspiradas en las tradiciones mexicanas.

Entre los elementos anunciados destacan homenajes a figuras de la cultura nacional, como Juan Gabriel y Emilio “El Indio” Fernández, así como representaciones de la Reina Roja de Palenque y vehículos decorados con motivos de lucha libre.

El espectáculo busca combinar referencias históricas, música y expresiones populares en un recorrido que celebra la identidad mexicana y la tradición de recordar a quienes ya fallecieron.