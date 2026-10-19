¿Por qué el 19 de octubre es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y qué significa el listón rosa?

El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte por cáncer entre las mujeres en México, lo que refuerza la importancia de los estudios preventivos./ Pixabay

Cada 19 de octubre se busca crear conciencia sobre una enfermedad que cobra miles de vidas en México

Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha dedicada a promover la detección oportuna y recordar la importancia de recibir atención médica ante cualquier señal de alerta. Este lunes 19 de octubre de 2026, instituciones de salud y organizaciones civiles impulsarán actividades de concientización sobre una enfermedad que afecta principalmente a las mujeres, aunque también puede presentarse en hombres.

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En México, el cáncer de mama continúa representando un importante desafío de salud pública. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2024 se registraron 8 mil 451 fallecimientos por esta enfermedad, de los cuales 8 mil 384 correspondieron a mujeres y 67 a hombres. Además, la tasa de mortalidad entre mujeres de 20 años y más alcanzó 18.7 defunciones por cada 100 mil, la cifra más elevada registrada entre 2015 y 2024.

¿Por qué se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama el 19 de octubre?

El origen de esta conmemoración está relacionado con las campañas de sensibilización que comenzaron a cobrar fuerza en 1985, cuando se impulsó en Estados Unidos el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama. Con el paso del tiempo, la iniciativa se extendió a distintos países y el 19 de octubre se consolidó como una fecha internacional para promover revisiones médicas, impulsar la investigación y brindar apoyo a las personas diagnosticadas, aunque no existe una explicación histórica única y documentada sobre la elección específica de ese día.

Uno de los elementos más representativos de esta jornada es el listón rosa, símbolo de solidaridad y concientización sobre el cáncer de mama. Su popularidad comenzó a crecer durante la década de 1990, especialmente después de que la Fundación Susan G. Komen distribuyera lazos rosas en una carrera realizada en Nueva York en 1991. Actualmente, este distintivo aparece en campañas de salud, edificios públicos y actividades que buscan recordar la importancia de atender la enfermedad oportunamente.

El listón rosa es el símbolo internacional de la lucha contra el cáncer de mama, utilizado en campañas de prevención y solidaridad con las pacientes./ Pixabay

¿Por qué es importante detectar a tiempo el cáncer de mama?

Una de las principales dificultades de esta enfermedad es que puede desarrollarse sin provocar dolor ni presentar síntomas evidentes durante sus primeras etapas. Entre las señales que requieren valoración médica se encuentran la aparición de bolitas en las mamas o axilas, cambios en el tamaño o la forma del seno, hundimientos en la piel, alteraciones del pezón y secreciones anormales. Aunque estos cambios no siempre significan que exista cáncer, es importante acudir con un especialista para determinar su causa.

La mastografía es uno de los principales estudios utilizados para identificar alteraciones en el tejido mamario, incluso antes de que puedan detectarse mediante el tacto. En México, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomienda realizar este estudio generalmente cada dos años en mujeres de entre 40 y 69 años. En el caso de personas con antecedentes familiares u otros factores de riesgo, un profesional de la salud deberá determinar cuándo comenzar las revisiones y qué estudios son necesarios.