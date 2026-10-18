Hoy No Circula lunes 19 de octubre de 2026 en CDMX y Edomex ¿Qué autos descansan y cuáles sí circulan?

El Hoy No Circula del lunes 19 de octubre de 2026 restringe la circulación de vehículos con engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6./ Pixabay

Consulta qué vehículos no podrán circular este lunes en la Ciudad de México y el Estado de México, de acuerdo con el color del engomado, la terminación de placas y el holograma de verificación

El programa Hoy No Circula para este lunes 19 de octubre de 2026 aplicará en la Ciudad de México y municipios del Estado de México, por lo que miles de automovilistas deberán revisar las placas y el holograma de sus vehículos antes de salir de casa. Las restricciones buscan reducir las emisiones contaminantes y se aplican conforme al calendario establecido por las autoridades ambientales.

De acuerdo con las disposiciones de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este lunes deberán suspender su circulación los automóviles con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, y hologramas de verificación 1 y 2, siempre que se mantengan las condiciones habituales del programa.

La medida estará vigente desde las 05:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los conductores que tengan vehículos sujetos a esta restricción deberán esperar hasta que concluya el horario para volver a utilizarlos. Quienes no respeten las disposiciones podrían recibir una multa y enfrentar el traslado de su automóvil a un depósito vehicular.

¿Qué autos no circulan este lunes 19 de octubre en CDMX y Edomex?

Para evitar sanciones, los conductores deberán identificar las características de su vehículo antes de iniciar sus actividades. Conforme al calendario habitual del Hoy No Circula, la restricción de este lunes corresponde a los siguientes automóviles. Engomado amarillo.

Terminación de placas 5 y 6.

Holograma de verificación 1 y 2.

Horario de restricción de 05:00 a 22:00 horas.

Los vehículos que cumplan con estas características deberán permanecer fuera de circulación durante el horario señalado, independientemente de que sean utilizados para trasladarse al trabajo, la escuela o cualquier otra actividad particular.

Los autos con holograma 1 y 2, engomado amarillo y placas terminadas en 5 o 6 deberán descansar este lunes en CDMX y Edomex./ CAME

En el caso de la Ciudad de México, el programa se aplica en las 16 alcaldías, mientras que en el Estado de México opera en los municipios incorporados a las zonas donde se encuentra vigente la medida ambiental. Por ello, es importante que los automovilistas que viajan diariamente entre ambas entidades revisen las disposiciones correspondientes.

Los propietarios de vehículos con placas de otras entidades también deberán prestar atención a las restricciones, debido a que los automóviles foráneos sin holograma reconocido pueden estar sujetos a limitaciones adicionales, incluyendo la prohibición de circular de lunes a viernes entre las 05:00 y las 11:00 horas.

¿Qué vehículos sí pueden circular el lunes 19 de octubre de 2026?

De acuerdo con las reglas habituales, los automóviles con hologramas 0 y 00 pueden circular sin las restricciones ordinarias del Hoy No Circula, siempre que su verificación se encuentre vigente y no existan medidas extraordinarias por contingencia ambiental.

También están exentos los vehículos eléctricos e híbridos que cuentan con la constancia correspondiente, así como determinadas unidades destinadas a servicios de emergencia, atención médica, transporte de personas con discapacidad y otras actividades contempladas en la normativa ambiental.

Por otra parte, los automóviles con engomados rosa, rojo, verde y azul, hologramas 1 o 2 y verificación vigente podrán circular este lunes conforme al calendario ordinario, ya que su día de descanso corresponde a otra jornada de la semana.

El programa Hoy No Circula se aplica de las 05:00 a las 22:00 horas para los vehículos sujetos a las restricciones ambientales./ Pixabay

Sin embargo, estas disposiciones podrían modificarse si la Comisión Ambiental de la Megalópolis activa una contingencia ambiental, situación en la que se establecen restricciones adicionales para determinados vehículos, incluso aquellos que normalmente están exentos del programa.

En cuanto a las sanciones, los automovilistas que incumplan las restricciones en la capital pueden recibir una multa equivalente a 20, 25 o 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la disposición aplicada, además de los gastos que pudiera generar el traslado del vehículo al depósito correspondiente.