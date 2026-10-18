Jesús Ortiz Paz denunció la desaparición de memorias con grabaciones de conciertos y contenido de su nueva producción musical

Fuerza Regida enfrenta un contratiempo con su próximo lanzamiento musical, luego de que fueran robadas las memorias que contenían 22 videos inéditos de la agrupación, grabados como parte de un nuevo proyecto discográfico. Ante la posibilidad de perder el trabajo audiovisual, su vocalista, Jesús Ortiz Paz, mejor conocido como JOP, hizo un llamado a sus seguidores para recuperar los dispositivos y ofreció una recompensa a quienes proporcionen información que permita encontrarlos.

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El incidente fue dado a conocer a través de redes sociales, donde el cantante explicó que el vehículo de uno de sus colaboradores fue robado con equipos y unidades de almacenamiento utilizados durante la producción. Aunque entre los objetos desaparecidos había aparatos electrónicos, la principal preocupación del grupo son los archivos que documentan las presentaciones musicales y que todavía no habían sido publicados.

La situación ocurre mientras la banda prepara nuevos proyectos para sus seguidores de México y Estados Unidos. Según lo explicado por JOP, las grabaciones corresponden a 22 canciones interpretadas en vivo durante una producción realizada en la Ciudad de México, un trabajo que requirió tiempo, preparación y la participación de su equipo audiovisual.

¿Qué le robaron a Fuerza Regida y qué pasará con su nuevo álbum?

El vocalista explicó que las memorias y los discos duros desaparecidos almacenaban los videos de las 22 canciones grabadas para su próximo álbum en vivo. El robo representa una complicación para la producción, pues las imágenes forman parte del material que la agrupación tenía previsto compartir con su público.

Jesús Ortiz Paz, mejor conocido como JOP, pidió ayuda a sus seguidores para recuperar material audiovisual de Fuerza Regida./ IG: fuerzaregida

Sin embargo, JOP aseguró que las grabaciones musicales se encuentran a salvo, por lo que la pérdida afecta principalmente al contenido audiovisual. Hasta el momento, Fuerza Regida no ha confirmado si cuenta con copias de seguridad de los videos ni si será necesario realizar nuevas grabaciones para continuar con el proyecto.

Ante la importancia de recuperar los archivos, Jesús Ortiz Paz decidió pedir colaboración públicamente, incluso a quienes pudieran tener conocimiento sobre las personas involucradas en el robo. “Si tiene alguna información, por favor, póngase en contacto con nosotros. Muchas gracias, mi gente”, expresó el cantante mediante sus redes sociales.

El intérprete también manifestó que su prioridad es recuperar las memorias donde se encuentran los videos, por encima de los equipos electrónicos sustraídos. Con ello, busca evitar que el trabajo realizado durante la producción se pierda y que la ausencia de las grabaciones complique los planes de la agrupación.

Aunque el caso ha generado preocupación entre los seguidores, Fuerza Regida no ha anunciado la cancelación de su próximo álbum. Tampoco se ha confirmado una modificación en el calendario de lanzamientos, por lo que el grupo mantiene sus planes mientras continúa la búsqueda del material desaparecido.

JOP ofrece una recompensa para recuperar las memorias robadas que contenían grabaciones inéditas de la agrupación./ IG: fuerzaregida

JOP y Fuerza Regida ofrecen recompensa por las memorias robadas

La banda decidió ampliar la difusión del caso mediante su cuenta oficial de Instagram, donde compartió un mensaje para solicitar información sobre los dispositivos. En la publicación también proporcionó los perfiles de dos colaboradores encargados de recibir cualquier dato que ayude a localizar los archivos.

“Si tiene alguna información, por favor, póngase en contacto con @directedbymiguel / @walterwbrady. Gracias de antemano. Tenemos una recompensa por cualquier información que lleve a la devolución de estos artículos”, señaló Fuerza Regida en su publicación.

Pese al ofrecimiento, la agrupación no reveló cuánto dinero entregará como recompensa ni explicó las condiciones para recibirla. Tampoco se ha precisado públicamente el lugar y la fecha exacta del robo, mientras que no existe información confirmada sobre una denuncia formal ante las autoridades o personas detenidas por estos hechos.