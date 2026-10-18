Las manifestaciones contra el Gobierno de Emmanuel Macron reunieron a más de 500 mil personas y terminaron con incendios, saqueos y cientos de heridos en distintas ciudades francesas

Las calles de Francia amanecieron este domingo 18 de octubre de 2026 con los estragos de una jornada de protestas que terminó en graves disturbios, luego de que miles de personas se enfrentaran con las fuerzas de seguridad en distintas ciudades del país. Entre las imágenes que dejaron las movilizaciones destacan vehículos calcinados, establecimientos comerciales destrozados y el incendio de un edificio histórico, en medio de una creciente inconformidad contra el Gobierno del presidente Emmanuel Macron.

El saldo más reciente, atribuido al Ministerio del Interior francés, contempla alrededor de 1,800 personas detenidas y más de 500 policías, gendarmes y bomberos heridos. Las manifestaciones del sábado 17 de octubre habrían reunido a aproximadamente 550 mil participantes, según las cifras gubernamentales citadas, mientras que los organizadores calcularon una asistencia cercana a 800 mil personas en diferentes puntos del territorio francés.

Uno de los episodios reportados ocurrió en Limoges, donde se habría incendiado el Ayuntamiento, un inmueble histórico inaugurado en 1883. El fuego habría alcanzado parte del techo y provocado daños importantes en la construcción, mientras los bomberos trabajaban para impedir que las llamas se extendieran.

¿Qué está pasando en Francia y por qué miles de personas salieron a protestar?

La inconformidad que llevó a miles de franceses a manifestarse no surgió de un solo conflicto. Durante septiembre, estudiantes de escuelas secundarias y universidades comenzaron a organizar protestas por la falta de profesores, el deterioro de los planteles y la escasez de recursos educativos. Las exigencias encontraron respaldo en otros sectores de la población, que también reclamaban soluciones a sus dificultades económicas.

El movimiento fue creciendo conforme se incorporaron trabajadores, sindicatos, agricultores, transportistas y empleados públicos, quienes cuestionan el aumento de los precios y las medidas presupuestarias del Gobierno. Entre las principales preocupaciones se encuentran el costo de los alimentos, la energía, los combustibles y la vivienda, así como la pérdida de poder adquisitivo que afecta a distintas familias.

Las protestas en Francia derivaron en enfrentamientos con la Policía, además de reportes de incendios y saqueos en distintas ciudades./ AP

También reaparecieron integrantes de los chalecos amarillos, movimiento que cobró fuerza en 2018 por su rechazo al incremento de los impuestos sobre los combustibles. Su participación coincidió con las demandas de otros colectivos que buscan mayores inversiones en educación, salud y programas sociales, en un contexto marcado por los problemas de déficit y deuda pública que enfrenta Francia.

Aunque miles de personas participaron en las marchas sin protagonizar incidentes, la situación se complicó durante la tarde del sábado. En París, las inmediaciones de la plaza de la República fueron escenario de enfrentamientos, mientras grupos de personas levantaban barricadas y dañaban establecimientos comerciales. Los reportes proporcionados señalan 855 detenidos en la zona metropolitana de la capital.

Gobierno de Macron enfrenta presión tras incendios, saqueos y enfrentamientos

La violencia no se limitó a París. En Marsella, Lyon, Burdeos y Lille también se reportaron disturbios que obligaron a desplegar operativos de seguridad. Comercios fueron saqueados, vehículos terminaron incendiados y se reportaron ataques contra edificios municipales, mientras los cuerpos de emergencia atendían distintos incidentes.

Durante los enfrentamientos también se reportaron manifestantes lesionados. En Saint-Étienne, una persona habría sufrido heridas graves en una mano tras la explosión de una granada policial, un hecho que provocó cuestionamientos sobre el uso de material antidisturbios. Además, se informó del fallecimiento de un manifestante en París después de sufrir una parada cardiorrespiratoria, aunque no se estableció una relación directa entre su muerte y los actos violentos.

Estudiantes franceses exigen mejores condiciones educativas, ante la falta de profesores y recursos para escuelas y universidades./ AP

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, atribuyó parte de los ataques a grupos de ultraizquierda y personas que aprovecharon las movilizaciones para cometer saqueos. Por otro lado, organizaciones civiles y colectivos estudiantiles cuestionaron la actuación de algunos agentes y solicitaron investigaciones sobre las lesiones sufridas por manifestantes.

Las fuerzas de seguridad desplegaron operativos en París y otras ciudades francesas ante los disturbios registrados durante las protestas./ AP