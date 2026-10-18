Roban camiseta y brazalete firmados por Lionel Messi durante disturbios en París | AP

En medio de las protestas que terminaron en saqueos y enfrentamientos en Francia, se difundieron imágenes de personas que llevaban objetos de colección del astro argentino de su etapa con el Barcelona

Los disturbios registrados en París dejaron una escena que llamó la atención de los aficionados al futbol: varios artículos firmados por Lionel Messi, entre ellos una camiseta del Barcelona y un brazalete de capitán, fueron robados durante los actos de saqueo.

Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron a personas encapuchadas que transportaban piezas enmarcadas con la firma del futbolista argentino.

¿Qué artículos de Lionel Messi fueron robados en París?

Entre los objetos que aparecieron en las grabaciones se encuentra una camiseta blaugrana con el nombre de Messi, el número 10 y su autógrafo, además de una pieza relacionada con el brazalete de capitán que utilizó durante su etapa con el conjunto catalán.

Ambos artículos forman parte de los recuerdos más representativos de su trayectoria con el Barcelona, equipo en el que se convirtió en su máximo goleador histórico. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado seguimiento a qué cosas más se han llevado.

Lionel Messi como capitán del Barcelona. en Champions League | AFP

¿Por qué hay disturbios en Francia?

Los hechos ocurrieron en medio de una jornada de protestas en distintas ciudades francesas, motivadas por el encarecimiento de la vida, las preocupaciones por los servicios públicos y los ajustes fiscales previstos por el Gobierno.

En París, las manifestaciones derivaron en enfrentamientos con la policía, incendios y saqueos de establecimientos comerciales. El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó los actos vandálicos y advirtió que las personas responsables serían perseguidas y castigadas.