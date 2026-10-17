A través de redes sociales el conjunto Blaugrana dejó una frase con la imagen de Yamal

El Barcelona volvió a demostrar su gran nivel en este temporada. El conjunto Blaugrana derrotó 2-5 al Real Betis en La Cartuja, en un encuentro que ha servido como ensayo previo al Clásico ante el Real Madrid.

Y es que, después del encuentro el equipo posteó una frase que llamó mucha la atención acompañado de la imagen de Lamine Yamal en el terreno de juego con un "Queremos más.".

Cabe mencionar, que en la próxima fecha se vivirá una edición más del Clásico español en LaLiga y en donde nuevamente la intensidad no hará falta; sin embargo, antes tendrán que afrontar la tercera fecha de la Champions League.

Jugadores del Barcelona celebran el gol de Gabriel Jesús ante el Betis | AP

¿Cómo fue la goleada ante el Betis?

Apenas a los 10 minutos de haber iniciado el partido, Lamine Yamal recibió el balón, se perfiló desde fuera del área y sacó un disparo colocado que terminó en el fondo de las redes.

Pero la respuesta llegaría rápido al minuto 27, Pablo Fornals recuperó el esférico y envió un centro que Valentín Gómez conectó de cabeza para vencer a Joan García y emparejaba los cartones.

Real Betis vs. Barcelona | AP

Rodri apareció al minuto 41 para recuperar la ventaja visitante para que se fueran al descanso con la diferencia a favor. Para la segunda parte, Gabriel Jesus amplió la diferencia al minuto 51.

Apenas un par de minutos después, Abde aprovechó una transición ofensiva, superó la marca de Jules Koundé y definió ante Joan García para poner el 2-3 en el marcador y el juego estaba más que bueno.

Polémica. Árbitro anula el golazo de Lo Celso por una mano anterior de Cucho Hernández ante el Barcelona | AP

Así sentenció la victoria del Barça