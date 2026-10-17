Lamine Yamal revela la increíble razón por la que juega con una venda en la mano

El jugador del FC Barcelona revela que fue por un accidente con el PlayStation

Muchas hipótesis se han creado alrededor de la mano vendada de Lamine Yamal en sus años como futbolista profesional; sin embargo, el propio jugador del FC Barcelona ha revelado que ha sido por un accidente mientras jugaba con el PlayStation.

¿Qué dijo Yamal?

A través de su canal de YouTube el juvenil destacó la forma insólita en que se lastimó: "Me vendo la mano porque jugando a la Play le di una torta a la tele y los dedos se me hincharon un montón".

Lamine Yamal y Raphinha en celebración con Barcelona | AP

El flamante campeón del mundo con España bromeó con que le recordaba a Karim Benzema. "A partir de ahí me vendé y como que el vendaje me quedó muy bien, como si fuera Karim Benzema.

"Y me acuerdo que hicimos la broma de KB9 y ya me lo dejé, y me queda bien yo creo", el futbolista que le gustó como se le ve el vendaje en gran parte de su mano derecha y se ha convertido en un distintivo de su personaje.

Lamine Yamal y Raphinha en celebración con Barcelona | AP

Yamal en un gran momento

Lamine Yamal sigue mostrando su altísimo nivel y dentro de esta temporada 2026-27 el atacante contabiliza ocho goles y nueve asistencias en 10 partidos disputados entre LaLiga y UEFA Champions League.

Hansi Flick durante un partido de Barcelona en LaLiga | AP

En los recientes días, el joven delantero tuvo una actuación destacada en la victoria frente al Galatasaray en la Champions League y los elogios no tardaron en llegar desde su director técnico Hansi Flick.

“Hoy no ha marcado, pero ha dado el pase de gol en tres o cuatro goles. Es un jugador increíble y muy importante para nosotros”, destacó el entrenador alemán en el post partido.