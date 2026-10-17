Muchas hipótesis se han creado alrededor de la mano vendada de Lamine Yamal en sus años como futbolista profesional; sin embargo, el propio jugador del FC Barcelona ha revelado que ha sido por un accidente mientras jugaba con el PlayStation.
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¿Qué dijo Yamal?
A través de su canal de YouTube el juvenil destacó la forma insólita en que se lastimó: "Me vendo la mano porque jugando a la Play le di una torta a la tele y los dedos se me hincharon un montón".
El flamante campeón del mundo con España bromeó con que le recordaba a Karim Benzema. "A partir de ahí me vendé y como que el vendaje me quedó muy bien, como si fuera Karim Benzema.
"Y me acuerdo que hicimos la broma de KB9 y ya me lo dejé, y me queda bien yo creo", el futbolista que le gustó como se le ve el vendaje en gran parte de su mano derecha y se ha convertido en un distintivo de su personaje.
Yamal en un gran momento
Lamine Yamal sigue mostrando su altísimo nivel y dentro de esta temporada 2026-27 el atacante contabiliza ocho goles y nueve asistencias en 10 partidos disputados entre LaLiga y UEFA Champions League.
En los recientes días, el joven delantero tuvo una actuación destacada en la victoria frente al Galatasaray en la Champions League y los elogios no tardaron en llegar desde su director técnico Hansi Flick.
“Hoy no ha marcado, pero ha dado el pase de gol en tres o cuatro goles. Es un jugador increíble y muy importante para nosotros”, destacó el entrenador alemán en el post partido.
En Dicho partido Yamal realizó una finta de rabona, similar a algunos de los movimientos que hacía Cristiano Ronaldo que pronto generó conversación debido al nivel de la realización.