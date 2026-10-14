VIDEO: Lo que el Barcelona no quiere que veas; así fue la verdadera jugada de Lamine Yamal ante el Galatasaray

Pese a los elogios, el futbolista tuvo más suerte que futbol en la jugada que terminó en asistencia para el gol de Anthony Gordon

Una vez más, el jugador del Barcelona, Lamine Yamal, se convirtió en uno de los grandes protagonistas del equipo. Sin embargo, para otro sector de la afición, su actuación también estuvo marcada por jugadas afortunadas que terminaron beneficiando al futbolista y al conjunto blaugrana, especialmente en el tercer gol del duelo del club Culé ante el Galatasaray.

¿Cómo fue la ‘afortunada’ jugada de Lamine?

Luego de que el Barcelona le dio la vuelta al marcador ante el Galatasaray con los goles de Joao Cancelo y Fermín López, Lamine comenzó a tener mayor protagonismo en el terreno de juego, intentando generar jugadas importantes. Entre ellas destacó una acción que terminó en asistencia, luego de un movimiento que algunos aficionados interpretaron como una muestra de fantasía.

Lamine realizó una finta de rabona, similar a algunos de los movimientos que hacía Cristiano Ronaldo. No obstante, el balón se le alargó y se le escapó de los pies. Para fortuna del español, Eren Elmalı rebotó el esférico con la espinilla y este volvió a quedar a disposición de Yamal, quien pudo continuar con la jugada y dar la asistencia a Anthony Gordon.

CAPTURA DE PANTALLA

La acción rápidamente generó polémica en redes sociales, pues mientras la afición culé celebró una supuesta genialidad de su estrella, otros seguidores aseguraron que hubo más fortuna que talento en un intento fallido de lucidez dentro del terreno de juego.

El video de la jugada comenzó a llamar la atención por la diferencia de opiniones que provocó entre los aficionados. Mientras algunos destacaron la capacidad de Lamine para reaccionar y aprovechar el rebote, otros pusieron en duda que su movimiento inicial hubiera sido intencional, al considerar que el balón se le escapó antes de que pudiera completar la acción.

La polémica también reavivó el debate sobre las actuaciones del joven español, quien suele acaparar los reflectores por su habilidad con el balón. En esta ocasión, la discusión no se centró únicamente en el resultado de la jugada, sino en si la asistencia debía considerarse una muestra de calidad individual o una acción en la que la fortuna jugó un papel determinante.

¿Cómo le fue a Lamine Yamal ante el Galatasaray?

Más allá de la polémica por la asistencia, el campeón del mundo tuvo una actuación destacada durante el encuentro, hasta el punto de ser nombrado el jugador más valioso (MVP). Además de participar en la anotación de Anthony Gordon, Yamal también fue el encargado de servir el pase para el gol de Fermín López.

De esta manera, el futbolista del Barcelona volvió a ser decisivo en el ataque de su equipo, aunque una de sus acciones más comentadas terminó dividiendo opiniones entre los aficionados. La jugada dejó abierta la discusión sobre cuánto hubo de talento y cuánto de fortuna en una asistencia que también acaparó los reflectores.