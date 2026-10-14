¡Duro golpe para Raúl Jiménez! Deberá pasar por el quirófano y estará meses fuera de las canchas

¡Duro golpe para Raúl Jiménez! Deberá pasar por el quirófano y estará meses fuera de las canchas | x:@Wolves

El 'Lobo de Tepeji' sufrió un revés en la recuperación de su rodilla izquierda y el Wolverhampton confirmó que será operado en Londres.

Raúl Jiménez encendió las alarmas en el fútbol internacional tras confirmarse que estará una larga temporada en la sala de rehabilitación. Tras varias semanas de incertidumbre y evaluaciones médicas, el cuerpo médico del Wolverhampton Wanderers tomó una decisión definitiva: el atacante azteca será sometido a una cirugía de rodilla este viernes.

La noticia cayó como un balde de agua fría en el entorno del futbolista y la afición mexicana, quienes esperaban un retorno mucho más rápido a las canchas.

La pesadilla comenzó hace cuatro semanas durante el partido frente al Everton, donde el 'Lobo' sufrió un daño en el ligamento colateral medial (LCM) de la rodilla izquierda. En un principio, el pronóstico era optimista y apuntaba a un tratamiento conservador sin necesidad de bisturí. Sin embargo, el cuerpo no respondió como se esperaba.

Raúl Jiménez l x: @Wolves

"Tratamos de que el ligamento sanara por sí solo, pero tras revisar los últimos estudios vimos que la recuperación se estancó. Decidimos operar para tomar el control de los tiempos y tener claridad total de cuándo podrá regresar", explicó Phil Hayward, director de rendimiento de los Wolves.

Para evitar perder más tiempo, Jiménez viajará a Londres este viernes para ser intervenido por un cirujano especialista. Afortunadamente, los médicos aclararon que se trata de un procedimiento sencillo en el que no se requerirá una reconstrucción completa, sino una reincersión del ligamento a la tibia.

El plan de recuperación estimado indica que la baja de Raúl Jiménez será de aproximadamente tres meses, por lo que su reaparición está programada para enero:

Semanas 1 y 2: Reposo de la herida y ejercicios focalizados para no perder masa muscular.

A partir de la semana 2: Inicio de rehabilitación activa en gimnasio y alberca.

Semana 4: Progresión para volver a sostener peso completo y dar los primeros pasos de impacto.

Wolverhampton espera el pronto regreso de Raúl Jiménez l x:@Wolves

A pesar del trago amargo, el entorno del club asegura que el goleador azteca ya cambió la mentalidad y está listo para afrontar el proceso.