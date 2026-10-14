Todos los récords que ha roto Gilberto Mora desde su debut

Gilberto Mora en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT

El juvenil mexicano celebra su cumpleaños 18, ya con marcas importantes en su carrera futbolística

El talento a corta edad ha puesto a Gilberto Mora en los escenarios más importantes del futbol, en los que ha estado a la altura para brillar y romper múltiples récords. Con 18 años de edad, el joven mediocampista puede presumir una gran experiencia, suficiente para competir en la élite.

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¿Cuáles son los récords de Gilberto Mora?

Con 15 años y 308 días, Mora se convirtió en el jugador más joven en debutar con Xolos, de inmediato sorprendió por su nivel a esa edad, además de que unos cuantos días después, exactamente 12, recibió su primera titularidad.

Con ello, Mora es el jugador más joven en ser titular en Liga MX, con 15 años y 320 días, después de demostrar la capacidad de asumir un reto de tal magnitud a muy pronta edad, a pesar de las dudas que eso representa.

Ese mismo día Gilberto Mora anotó, para ser el futbolista más joven en marcar un gol en la Liga MX. El rival fue el León en el Estadio Caliente, escenario que presenció el primer festejo de la joven estrella.

Gilberto Mora celebrando un gol con Xolos a sus 15 años | IMAGO7

En Liga MX también batió récords en instancias finales, como anotar en un partido de Play-In y de Liguilla, por lo que su calidad fue reflejada también en momentos de alta exigencia y presión.

En Selección Mexicana ha hecho historia, especialmente en el Mundial 2026, al convertirse en el jugador más joven del Tri en jugar una justa. En dicho torneo, Mora brilló para llamar la atención de clubes de todo el mundo, que han seguido de cerca sus pasos.

Gilberto Mora con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

Mora ya también festejó un gol con el Tri, en el último amistoso ante Colombia, lo que lo convierte en el más joven en anotar con la Selección Mexicana. Además, el mediocampista también ya tiene en su estadística más de 50 partidos.

Récords de Gilberto Mora

A lo largo de su carrera, Mora ha conseguido múltiples récords, que lo ponen como una de las estrellas más prometedoras del futbol mundial, gracias a su juventud y madurez. El mexicano apunta a la élite, y con 18 años de edad finalmente podrá dar ese paso.

Jugador más joven en debutar con Xolos, con 15 años y 308 días. Jugador más joven en ser titular en la Liga MX, con 15 años y 320 días. Jugador más joven en marcar un gol en la Liga MX, con 15 años y 320 días. Jugador más joven en registrar una asistencia en la Liga MX, con 15 años y 320 días. Goleador más joven en un partido de Play-In del futbol mexicano, con 17 años y 37 días. Goleador más joven en un partido de liguilla del futbol mexicano, con 17 años y 37 días. Jugador más joven en debutar con la Selección Mexicana, con 16 años y 94 días. Jugador mexicano más joven en registrar una asistencia con la Selección Mexicana. Jugador más joven en dar una asistencia en una Copa Oro. Jugador más joven en ganar un título oficial con una Selección Mayor, con 16 años y 265 días, tras conquistar la Copa Oro 2025. Jugador más joven en anotar un gol con la Selección Mexicana, con 17 años, al marcar ante Colombia en un partido amistoso. Jugador más joven en disputar una Copa del Mundo con la Selección Mexicana, con 17 años y 240 días. Jugador más joven en alcanzar más de 50 partidos disputados. Jugador más joven en superar los 10 goles, con 13 anotaciones. Futbolista más joven en alcanzar cinco goles en un torneo corto, con cinco anotaciones en el Apertura 2026.