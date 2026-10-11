Hugo Sánchez y Carlos Hermosillo respaldan a Rafa Márquez y piden paciencia con el Tri

Las leyendas del futbol mexicano defendieron el proceso del estratega nacional tras los primeros cuatro partidos amistosos sin victorias

El proceso de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana recibió el respaldo de dos figuras históricas del futbol nacional, luego de que Hugo Sánchez y Carlos Hermosillo, pidieron paciencia ante los resultados de los primeros cuatro partidos amistosos, en los que el Tri no consiguió ninguna victoria.

Ambos exfutbolistas coincidieron en que los cambios requieren tiempo y que los encuentros de preparación deben analizarse como parte de un proceso.

Hugo Sánchez pide apoyar el nuevo proceso

El Pentapichichi consideró que los partidos amistosos deben tomarse como lo que son, encuentros de preparación en los que el cuerpo técnico busca evaluar jugadores.

“Cuando hay partidos amistosos y de preparación hay que tomarlos como tal. No son competencia, no se está jugando una final de Copa del Mundo. Se está viendo que es un nuevo proceso de Rafa y hay que apoyarlo, hay que respaldarlo”, expresó.

El histórico delantero también hizo un llamado a la afición mexicana para evitar los abucheos y las muestras de rechazo hacia el equipo nacional ante los resultados no deseados.

Hugo Sánchez l IMAGO7

“Nosotros los mexicanos tenemos que apoyar a la Selección, juegue bien, regular y mal. Por favor, no silben, no abucheen los mexicanos a nuestra Selección. Esa energía hay que echársela en contra a los que juegan a México, en contra”, señaló.

“Se exige como si fuéramos campeones del mundo" dice Hermosillo

Por su parte, Carlos Hermosillo también pidió mesura ante las críticas contra la Selección Mexicana. El exdelantero consideró que existe una exigencia desproporcionada en relación con los resultados históricos del futbol nacional.

Jugadores de la Selección Mexicana en la derrota ante Chile | MEXSPORT

“Tenemos que tener calma, tenemos que tener paciencia y tenemos que entender que es un proceso de recambio, y los procesos de recambio no se hacen de la noche a la mañana”, explicó Hermosillo.

El exfutbolista fue más contundente al cuestionar las expectativas que suelen colocarse sobre el combinado nacional, cuando el Tri es un representativo que ha estado lejos de los mejores resultados en un Mundial.

“El problema es que en este país ni siquiera hemos sido campeones del mundo, ni siquiera hemos pasado el quinto partido y exigimos como si lo hubiéramos sido”, manifestó.

Rafa Márquez con su cuerpo técnico en la Selección Mexicana | MEXSPORT

Hermosillo pide que los directivos respeten el proceso de Rafa Márquez

Además de solicitar paciencia, Hermosillo consideró que el respaldo al proyecto de Rafa debe extenderse a los directivos del futbol mexicano, quienes tendrán que permitir que el entrenador desarrolle su trabajo.