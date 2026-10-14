“En Italia sí hubo consecuencias”: la frase de Mourinho que reaviva la polémica del caso Negreira

El entrenador de Real Madrid volvió a cuestionar el Caso Negreira previo a enfrentarse a la Roma en la Champions League

José Mourinho volvió a pronunciarse sobre la investigación por los pagos del Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira. Esta vez el entrenador del Real Madrid cuestionó la falta de consecuencias, comparando la situación del futbol español con el escándalo conocido como ‘Calciopoli’, que terminó mandando a la Juventus a la segunda división.

En la antesala de su enfrentamiento contra la Roma, el entrenador portugués del Real Madrid aprovechó una entrevista con Prime Video Italia para cuestionar la respuesta de las autoridades españolas ante las investigaciones relacionadas con los pagos realizados por el conjunto azulgrana a Negreira, quien ocupó un cargo directivo en el organismo arbitral.

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Compara caso Negreira con Calciopoli

El técnico consideró que el caso español no ha tenido consecuencias equivalentes a las que se produjeron en Italia hace dos décadas y advirtió sobre las implicaciones que tendría la ausencia de sanciones si se demostrara la existencia de irregularidades.

“Solo diré una cosa: felicito a los italianos porque es el único país donde el ‘Calciopoli’ realmente tuvo consecuencias. En cambio, en España todo el mundo sabe lo que sucedió, pero el ambiente sigue viciado y, de momento, no ha ocurrido absolutamente nada. Si esto queda impune, estaremos ante el mayor escándalo de corrupción arbitral de la historia del futbol”.

Las declaraciones de Mourinho colocaron nuevamente el caso Negreira en el centro de la conversación sobre el arbitraje en el futbol español. El entrenador estableció una comparación entre los dos episodios y señaló las diferencias que, desde su perspectiva, existen en la respuesta institucional ante las sospechas de posibles irregularidades.

José Mourinho en reclamos con Real Madrid en LaLiga | AP

El ‘Calciopoli’ fue uno de los mayores escándalos de la historia del futbol italiano. El caso salió a la luz en 2006, cuando se conocieron investigaciones sobre una presunta red de influencias relacionada con las designaciones arbitrales en el campeonato de la Serie A.

Uno de los principales protagonistas fue Luciano Moggi, quien entonces se desempeñaba como director general de la Juventus. Las investigaciones y los procedimientos disciplinarios derivaron en sanciones contra varios clubes, entre ellos la propia Juventus, el Milan, la Lazio y la Fiorentina.

La Juventus fue enviada administrativamente a la Serie B y perdió los títulos de liga correspondientes a las temporadas 2004-2005 y 2005-2006, aunque el correspondiente a la campaña 2004-2005 quedó sin adjudicar. Además, distintos equipos recibieron deducciones de puntos y otras sanciones deportivas. El caso también tuvo consecuencias en la vía judicial ordinaria.

Mourinho recurrió a este antecedente para explicar por qué considera que la respuesta italiana fue distinta a la que observa en España. Su comparación se centró en las consecuencias institucionales y deportivas que pueden derivarse de una investigación relacionada con el funcionamiento del sistema arbitral.

José Mourinho en el Santiago Bernabéu | AP

Las palabras de José Mourinho también coinciden con la postura que ha mantenido el Real Madrid respecto al caso Negreira. El club blanco ha manifestado públicamente su preocupación por los pagos que el conjunto culé realizó durante años a sociedades vinculadas al exvicepresidente del CTA y ha solicitado que se esclarezcan los hechos.

El Barcelona ha sostenido que los pagos correspondían a informes y asesoramiento relacionados con el arbitraje, mientras que las autoridades han investigado si los hechos pueden constituir alguna infracción penal. La existencia de los pagos, por sí sola, no acredita que se hayan manipulado partidos o decisiones arbitrales.

El desenlace del caso Negreira dependerá de las pruebas incorporadas a los procedimientos y de las resoluciones que emitan las autoridades competentes. Mientras tanto, las declaraciones del entrenador portugués mantienen la atención sobre una investigación que ha generado controversia en el futbol español.

Negreira en su faceta de arbitro | X

Mou se queja del arbitraje y el Madrid deja dudas

Mientras el entrenador se queja de la situación polémica por los pagos del vicepresidente del comité de árbitros, su equipo deja muchas dudas en el terreno de juego. Hace sólo un par de días, el cuadro blanco tuvo muchos problemas para llevarse la victoria ante Villarreal, incluso se vio envuelto en polémica por un jalón de cabello de Vinicius que los dejó con un hombre menos.