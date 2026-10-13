Inter no puede en casa y Viking frena al Bayern: Resultados de la Jornada 2 de la Champions League

El regreso del torneo más importante a nivel de clubes trajo algunas sorpresas de la temporada

La Jornada 2 de la Champions League en la temporada 2026-2027 ha dejado algunos resultados inesperados, dentro de los cuales resalta la derrota del Inter de Milán en un partidazo ante Brugge, además de un Bayern Munich que no pudo sacar un buen resultado en Noruega.

Con tres ganadores de LaLiga, España es el país que más victorias recibe para los suyos en el regreso del torneo euorpeo más relevante a nivel de clubes, además de la primera victoria del Sabah en su regreso a esta competición después de muchos años.

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La Jornada 2 de la Champions

Todo comenzó con el par de partidos del primer turno de la cartelera de martes, en donde el Sporting Club venció 0-2 como visitante al Lens en un duelo de franceses vs portugueses; al mismo tiempo, Sabah ganó por primera vez luego de ser goleados en su primer duelo por Manchester United, el resultado a favor de los de Azebaiyán fue 2-0 sobre Slavia Praha.

En los duelos relevantes del segundo turno, Barcelona vino de atrás para terminar goleando a Galatasaray 1-4 en un duelo que volvió a ver un derroche de talento por parte de Lamine Yamal; Atlético de Madrid venció sin muchos problemas a Manchester United 2-0 con un Álex Baena en plan grande y dos anotadores distintos en el campo del Metropolitano.

Lamine Yamal y Joao Cancelo celebran con Barcelona | AP

Bayern Munich se lleva uno de los resultados más sorpresivos del día, pues comenzó perdiendo 2-0 ante Viking en Noruega, le dio la vuelta 2-3 y terminó llevándose solamente el empate a tres goles en un partido que se le complicó de más. En cuanto al Inter, Club Brugge le ha sacado un resultado importante en casa al vencerlos 3-4 en un duelo lleno de goles y emociones. Arsenal, por su parte, no tuvo piedad con Lille y los goleó 3-0.

En cuanto a los demás resultados de la Fecha, RB Leipzig venció por la mínima a PSV Eindhoven y Villarreal 3-1 le remontó a Napoli en La Cerámica.

Entonces, ¿cómo queda la tabla?

De momento, Barcelona es el líder con seis puntos de seis, seguidos por Sporting de Lisboa que suma exactamente lo mismo, Arsenal es el tercer y único equipo por ahora que no ha dejado ir ningún punto en dos partidos. Otro equipo de suma positiva es el Bayern, que aunque perdió un par de puntos ante Viking, es cuarto lugar con cuatro unidades.

Eberechi Eze festeja gol ante Lille en Champions League | AP

Sin haber jugado todavía, PSG es quinto, seguido del Como, que tampoco ha jugado; en séptimo se mantiene Manchester United y abajito se posiciona Sttutgart para completar los primeros ocho lugares, los cuales tendrían su lugar asegurado en la siguiente ronda sin necesidad de jugar Play-Offs.