Un inoperante Manchester United sufre en su visita al Atlético de Madrid: Así fue el partido en el Metropolitano

Los Red Devils simplemente 'no caminan' en la temporada y Michael Carrick no encuentra soluciones

Atlético de Madrid ha conseguido una victoria muy emotiva ante Manchester United en la Jornada 2 de la UEFA Champions League por un marcador de 2-0 con goles de Pablo Barrios y Ademola Lookman. Este triunfo es emotivo debido a que antes del mismo, se notificó acerca del fallecimiento de la madre de Koke, por quien se guardó un minuto de silencio.

A pesar de haber tenido al menos un par de jugadas de peligro que se impactaron en los postes, los Red Devils simplemente no encuentran el rumbo, pues pese a haber goleado en su primer partido al Sabah, ni en Premier League o ahora en Champions, pueden acostumbrarse a un buen juego o simplemente a ganar.

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¿Cómo ha sido la victoria colchonera?

Todo comenzó de inmediato, pues apenas a los 52 segundos después del silbatazo inicial, comenzó el show de Álex Baena que ha tenido un partidazo, en esta primera jugada metiendo un centro para Pablo Barrios que, con desvío incluído de Ayden Heaven, puso el primer gol en el marcador y le dio dirección a los Colchoneros en el inicio del juego.

Bryan Mbeumo trató de ser uno de los protagonistas de parte del Manchester United; sin embargo, en ninguno de los dos disparos que tuvo el camerunés, pudo vencer a Jan Oblak y companía, pues conforme el tiempo avanzaba, las oportunidades eran menores. Cerca de la media hora, vino un 'bombazo' de Alejandro Grimaldo que se estrelló en el poste con todo y un espectacular lance de Senne Lammens.

Pablo Barrios anotó el primer gol del Atleti ante Manchester United | AP

En el final de la primera parte, al 44', vino una asistencia del autor del primer tanto, Pablo Barrios para el gol de Johnny Cardoso; sin embargo, una mano previa de parte de Marcos Llorente, provocó que esta anotación no subiera al marcador, yéndose al descanso con una pizarra y un ambiente completamente colchoneros.

Empeora la mala situación del United

En el segundo tiempo, de nueva cuenta en los primeros minutos, vino un disparo potente de zurda cortesía de 'La Araña' Álvarez, quien parece se ha reconciliado con la afición del Atleti; luego Bruno Fernandes trató de 'picar' el balón ante Jan Oblak, pero este disparo pasó muy cerca del poste derecho.

Al 70', otra vez vino Bruno, con un tiro de esquina que movió con un compañero, este se la regresó y en dos toques, el portugués le pegó al arco, pero la mala fortunda llevó su disparo al travesaño y no pudo poner el empate en el marcador. Después de esta jugada, vino la total catástrofe para el Manchester, pues en un trazo largo para Jonathan David, Leny Yoro derribó al francés y permitiò que el árbitro fuera al VAR a revisar la posible tarjeta roja para posteriormente echar al 15 Red Devil.

Michael Carrick lamenta el resultado al medio tiempo | AP