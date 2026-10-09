'La Araña' podría cambiar de equipo si es que su nuevo agente así lo decide

Luego de todo el problema que se había suscitado con la estadía de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid, el jugador argentino ha cambiado de agente dejando de trabajar con Fernando Hidalgo, pero por el momento no se ha confirmado el nombre de quién será el sucesor de quien hasta hace poco manejaba el futuro de 'La Araña'.

Javier Pastore, quien fuera jugador del PSG y de la Selección Argentina, es quien se perfila como el principal candidato para quedarse con el puesto de Hidalgo; sin embargo, todavía faltan algunos detalles para que esta noticia se pueda hacer realidad.

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El nuevo agente de Julián

De acuerdo con información de parte de Cadena SER, Javier Pastore ha tomado la delantera para convertirse en el nuevo agente de Julián, pues el jugador cordobés ha tomado la decisión de dejar de trabajar con Fernando Hidalgo tras no haber podido concretar su salida del Atlético de Madrid cuando expresó su deseo de abandonar el club.

Estos mismos reportes, mencionan que, incluso el cambio de actitud que ha tenido el argentino se debe específicamente a que tuvo que ser él de manera directa quien afrotará el posible cambio de club: "Hubo un manejo que gustó internamente e hizo que la percepción de Julián cambie. A Julián lo mandaron al choque, y él no tiene que ver con su personalidad".

De parte del CEO del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, aseveró en contra del entorno de futbolista que hubo alguien que se encargó de "engañarlo y confundirlo"; acto seguido, Hidalgo, a través de sus redes sociales compartió la frase: "Nunca le preguntes a un mentiroso por qué mintió. Para explicarlo, tendría que mentir de nuevo".

Julián Álvarez en el partido de Atlético de Madrid contra Real Madrid | AP

Fue así que los directivos del Atlético de Madrid terminó por aferrarse a la consigna de no vender a Julián si no era bajo la cláusula de 500 millones de euros.

Barcelona descarta fichar a Julián

El Barcelona ha decidido dar por terminada su intención de fichar a Julián Álvarez, delantero argentino que milita en el Atlético de Madrid. Después de varios meses de especulaciones y negociaciones, la directiva blaugrana reconoció que no fue posible concretar la llegada del atacante, quien se convirtió en uno de sus principales objetivos para reforzar el frente ofensivo.

Deco, director deportivo del conjunto catalán, explicó que el Atlético de Madrid siempre mantuvo su postura de no vender al futbolista, pese al interés del Barcelona y a una oferta que, de acuerdo con reportes, habría alcanzado los 120 millones de euros. Ante este escenario, el club tuvo que explorar otras alternativas en el mercado de fichajes para encontrar un delantero que encajara en la idea futbolística de Hansi Flick.

Julián Álvarez regresa a los entrenamientos con el Atleti | X: @Atleti