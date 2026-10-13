Será un partido de mexicanos, en el cual Álvaro Fidalgo y Santiago Giménez tratarán de volver a sumar minutos

Duelo de mexicanos con urgencia de minutos. La Jornada 2 de la Champions League continúa este miércoles 14 de octubre y Real Betis recibirá a Porto, un juego en el cual Álvaro Fidalgo y Santiago Giménez buscarán tener actividad. El compromiso está programado a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse por la señal de Fox One en México.

Se trata de un partido clave para la Selección Mexicana, ya que tanto el mediocampista como el delantero tienen dos partidos al hilo sin jugar. Por ello, sumar minutos en el torneo de la UEFA será importante para que ambos se mantengan en un alto nivel competitivo antes del próximo compromiso con el Tri en la Liga de Naciones de la Concacaf.

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Así llegan Fidalgo y Santiago Giménez al juego de Betis vs Porto

En el caso de Fidalgo solo ha sumado minutos en tres partidos en esta campaña, dos en LaLiga y uno en la Champions League. El mediocampista se quedó en la banca ante Deportivo la Coruña antes de la pausa por la Fecha FIFA, mientras que después de la misma tampoco fue considerado por Manuel Pellegrini ante Osasuna el fin de semana.

Por su parte, Santi Giménez jugó tres partidos consecutivos tras su llegada a los Dragones, dos en la Primeira Liga y uno más en Champions League. Sin embargo, se quedó en la banca ante Benfica antes de reportar con la Selección Mexicana y tras su regreso tampoco sumó minutos en el compromiso del fin de semana frente a Marítimo.

Santiago Giménez tras fallar con la Selección Mexicana | IMAGO7

En ese contexto, ambos jugadores necesitan recuperar ritmo y esperan sumar minutos este miércoles en el Estadio la Cartuja, donde Porto además buscará su primera victoria en el torneo de la UEFA. Los Dragones comenzaron con una derrota 0-2 ante Manchester City, mientras que los béticos se impusieron 2-3 ante Lille.

¿Cómo le ha ido ante Betis contra Porto?

El único antecedente entre estos dos equipos es un amistoso en julio de 2019, mismo que finalizó con empate a un gol, con tantos de Zé Luís y Juanmi Jiménez. Por otra parte, el balance de Betis contra clubes portugueses es de tres victorias, dos empates y tres derrotas. Su campaña europea 2025/26 terminó a manos del Braga en los Cuartos de Final de la Europa League con un global 3-5.

Obed Vargas y Álvaro Fidalgo tras la derrota de México ante Estados Unidos | MEXSPORT