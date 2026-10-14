¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
Sigue al Real Betis vs FC Porto en vivo
Real Betis vs Porto EN VIVO Dónde ver el partido de Champions League
Actualizado a 14:56 - 14 de octubre de 2026
La presencia de Álvaro Fidalgo y Santiago Giménez le da un toque especial a este partido para la afición mexicana
Filtrar por:
El cuarto árbitro indica que habrá 5 minuto(s) de tiempo añadido.
GOOOOOL - marca Isco
¡G O O O O O O L! - ¡Isco (Real Betis) anota desde el punto de penalti!
VAR - REVISIÓN - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en marcha.
Se sanciona un penal a favor de Betis por falta sobre Ángel Ortiz.
GOOOOOL - marca Cucho Hernandez
G O O O O O L - ¡Cucho Hernandez marca con asistencia de Antony!
GOOOOOL - marca Samu Aghehowa
G O O O O O L - ¡Samu Aghehowa marca con asistencia de Pepe!
GOOOOOL - marca Gabriel Veiga
¡G O O O O O O L! - ¡Marca Gabriel Veiga!
GOOOOOL - marca Abde Ezzalzouli
G O O O O O L - ¡Abde Ezzalzouli marca con asistencia de Francisco García!
Ya en juego el segundo tiempo.
¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
El cuarto árbitro indica que habrá 3 minuto(s) de tiempo añadido.
GOOOOOL - marca Alan Varela
¡G O O O O O O L! - ¡Marca Alan Varela! Tras una serie de rebotes y luego de una jugada en la que Marc Bartra pide juego peligroso por una chilena que le dio en el rostro.
¡Cerca el Betis del primero!
Los verdiblancos dominan la posesión pero no encontraban claridad hasta que Nelson Deossa probó de media distancia. Desafortunadamente para el colombiano, su disparo se fue apenas por un lado.
¡Perdonan los Dragones!
Mal despeje de Valles, que André Silva regresó al área, donde la zaga no supo despejar y le quedó al delantero de Porto. Sin embargo, el atacante no supo definir y mandó su remate al travesaño, por lo que en el rebote el arquero bético puso calma.
Primera advertencia de Real Betis, con un disparo de Abde que Diego Costa desvió con las dos manos.
El árbitro da inicio al encuentro.
Sin Santiago Giménez. Este es el XI inicial de Porto para su compromiso de Champions League. El portero Diego Costa repite, junto con los defensas Francisco Moura y Jakub Kiwior, mientras que en mediocampo se mantienen Alan Varela y Victor Froholdt, con André Silva y Pepê también inamovibles en ataque.
Los defensas Martim Fernandes y Rosario entran de inicio pese a no jugar en liga, mientras que los Gabri Veiga y Borja Sainz saldrán de titulares luego de ingresar de cambio el fin de semana.
Esta es la alineación de Real Betis para este compromiso contra Porto.
Antonio Valles se mantiene como portero, Ángel Ortiz, Marc Bartra, Natan y Fran García van en la defensa, con los dos últimos como los únicos que repiten del juego ante Osasuna.
En mediocampo, Marc Roca se mantiene titular, con Isco (capitán), mientras que Nelson Deossa vuelve al once inicial. Antony y Troy Parrott, que entraron de cambio el fin de semana, reaparecen a lado de Ez Abde.
Será un partido clave para Álvaro Fidalgo y Santiago Giménez, quienes se quedaron en la banca en sus dos últimos juegos con su respectivo equipo.
¿Desde cuándo no se enfrentan dos mexicanos en Champions League?
¿Cómo llega Porto a este partido?
Los Dragones, por su parte, tienen nueve triunfos en diez juegos en este arranque de campaña. Su única derrota hasta ahora fue en la primera fecha de Champions League, con marcador 0-2 en casa ante Manchester City.
¿Cómo llega Real Betis a este partido?
En nueve partidos de la temporada, los de Manuel Pellegrini tienen un empate, una derrota y siete victorias, incluida la de la Jornada 1 de la Champions League, con marcador 2-3 ante Lille.
¿Dónde y a qué hora ver el partido de Real Betis vs Porto?
El compromiso entre béticos y Dragones está programado para este miércoles 14 de octubre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). En nuestro país podrá seguirse por la señal de Fox One.
Este martes continúa la Jornada 2 de la Fase de Liga de la Champions League, con un atractivo encuentro entre Real Betis y Porto.