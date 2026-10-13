Armando 'Hormiga' González sigue con su adaptación en el futbol de Grecia y el pasado fin de semana vivió su primer derbi en el partido de Olympiacos contra Panathinaikos. El mexicano se quedó en la banca en el triunfo 1-0 de su equipo, pero no por ello festejó menos el resultado.
En un video compartido por el propio Olympiacos a través de su canal de YouTube, se ve el momento en el cual los jugadores celebraron la victoria en el vestidor. En las imágenes compartidas se ve a los futbolistas cantando, incluido 'Hormiga' que aplaude y chifla mientras se cambia.
La ‘Hormiga’ González y su falta de gol con la Selección Mexicana
"El equipo que quiere más amarte, nos va a poner goleando de corazón. En el momento en que nos alcanza, le echamos el alma. Le echamos el alma. El equipo, el equipo, el equipo, el equipo; el equipo, el equipo, el equipo", entona el exjugador de Chivas con el resto de sus compañeros.
Así le ha ido a 'Hormiga' González con Olympiacos
Desde su llegada al conjunto griego, el delantero mexicano ha tenido actividad en siete de ocho partidos posibles. Precisamente fue el derbi del pasado fin de semana en el primero en el cual se quedó en la banca y no ingresó de cambio en ningún momento.
De los seis juegos en los cuales sumó minutos, la 'Hormiga' ha sido titular en tres de ellos, dos en la Copa de Grecia, en los cuales además marcó gol y dio asistencia, y uno en la Europa League, en el cual también anotó. En el torneo de la UEFA fue en la Jornada 1 que anotó en el triunfo 2-1 frente a Jagiellonia.
Por otra parte, en la primera jornada del certamen copero anotó y asistió en el triunfo 0-4 frente a AE Larisa; mientras que en la segunda fecha hizo un doblete y dio una asistencia en la victoria 3-2 ante Volos. En cuanto al torneo de liga, suma 147 minutos en cuatro juegos, sin goles; su último juego fue el 20 de septiembre ante Levadiakos, cuando disputó 14 minutos antes de la Fecha FIFA.
¿Cuándo juega de nuevo 'Hormiga' González con Olympiacos?
El siguiente partido del conjunto griego será en la Jornada 2 de la Europa League, cuando visiten a Olympique Marseille. Dicho encuentro está programado para este jueves 15 de octubre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en Estadio Vélodrome en Francia.