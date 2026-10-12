Por primera vez desde que fichó con el club griego, el mexicano no vio minutos

La llegada de Imanol Alguacil al Olympiacos significó un nuevo comienzo para Armando “Hormiga” González, pero también ha cambiado la participación del delantero mexicano con el conjunto griego. Tras comenzar con minutos importantes e incluso marcar en la Europa League, el atacante ha visto disminuir su presencia en los últimos encuentros.

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Alguacil tomó las riendas del Olympiacos el 10 de septiembre de 2026, en sustitución de José Luis Mendilibar. Desde entonces, González ha participado en tres partidos bajo las órdenes del entrenador español, aunque su protagonismo ha ido de más a menos, al grado de quedarse en la banca durante todo el reciente clásico ante el Panathinaikos.

¿Cuántos minutos ha jugado “Hormiga” González con Alguacil?

Durante sus primeras apariciones con el nuevo entrenador, el delantero mexicano disputó 67 minutos frente al OFI Creta, 62 ante el Jagiellonia en la Europa League y aproximadamente 14 minutos contra el Levadiakos.

'Hormiga' González festeja su gol con Olympiacos | AP

En total, González acumuló 143 minutos en tres partidos con Alguacil y consiguió marcar un gol en la competición europea. Su anotación frente al Jagiellonia fue importante para el Olympiacos, ya que significó el empate y abrió el camino para que el conjunto griego terminara remontando y ganara 2-1.

Sin embargo, su participación comenzó a disminuir en los siguientes compromisos. Frente al Levadiakos, González inició como suplente y entró al terreno de juego hasta el minuto 76.

La situación más llamativa ocurrió en el clásico griego ante el Panathinaikos. El mexicano fue convocado, pero permaneció en el banquillo durante los 90 minutos, mientras Alguacil utilizó a Marius Mouandilmadji como delantero titular. Olympiacos terminó imponiéndose por 1-0.

Armando 'Hormiga' González en celebración con Olympiacos en Europa League | AP

Un nuevo escenario para la Hormiga

El cambio de entrenador representa un nuevo desafío para el exjugador de Chivas. Alguacil busca establecer su propia idea de juego y, dentro de ella, González tendrá que competir por minutos con las otras opciones ofensivas que tiene el técnico español.

Aunque sus minutos han disminuido y su ausencia en el clásico puede interpretarse como una señal de menor protagonismo, todavía es demasiado pronto para asegurar que el mexicano haya quedado relegado de manera definitiva.

Además, González ya demostró que puede responder cuando recibe oportunidades. Su gol ante Jagiellonia fue una muestra de su capacidad para aparecer en momentos importantes, por lo que tendrá que aprovechar cada minuto que Alguacil le otorgue para recuperar terreno.

Para la Hormiga, el objetivo ahora será recuperar continuidad y volver a ganarse un lugar en el once titular de un Olympiacos que todavía se encuentra en proceso de adaptación al nuevo proyecto.

'Hormiga' González tras su anotación su gol con Olympiacos | X: @olympiacosfc