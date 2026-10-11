Hormiga González se queda en la banca y extiende su racha sin anotar con Olympiacos en Liga

El mexicano no se ha podido estrenar con el equipo en la competición griega

Armando "Hormiga" González se quedó en la banca en el triunfo por la mínima del Olympiacos sobre Panathinaikos en la Jornada 6 de la Super Liga de Grecia y ahora han pasado 5 partidos en liga sin poder estrenarse como goleador. Cabe mencionar que en esta recopilación no se toma en cuenta juegos de Copa.

Podría interesarte Futbol La ‘Hormiga’ González y su falta de gol con la Selección Mexicana

¿Cuáles han sido los partidos?

El atacante vivió sus primeros minutos luego de ingresar de cambio durante la segunda mitad del encuentro ante Asteras de la Jornada 2 . Al minuto 68 Mendilibar decidió enviar a la cancha a la Hormiga González en sustitución de Joel Roca, buscando refrescar el ataque; sin embargo, no pudo anotar.

'Hormiga' González entrando de cambio en partido ante Volos | Captura de pantalla

Lo más llamativo es que tuvo una muy clara frente al arco que no pudo concretar para la buena suerte del exjugador de las Chivas es que su equipo terminó ganando 1-0.

En la Jornada 3 González ingresó de cambio durante el primer tiempo ante Volos, luego de la complicada lesión de su compañero Ayoub El Kaabi. En dicho partido tampoco hizo diferencia en el marcador.

Armando 'Hormiga' González en celebración con Olympiacos en Europa League | AP

La sequía goleadora de Armando “La Hormiga” González en la Super Liga de Grecia continúo en la Jornada 4 ante el OFI Crete; el delantero mexicano salió como titular; pero, la anotación se le vovlió a negar.

Al minuto 63, González consiguió generar peligro con un disparo que llevaba dirección hacia el arco; pero, la contundencia no estuvo de su lado y minutos después fue reemplazado.

Y en su más reciente participación ingresó de cambio en la segunda mitad y ayudó a darle mayor intensidad al ataque de su equipo, que terminó imponiéndose 1-0 al Levadiakos en la Jornada 5; pero, tampoco hubo anotación.

Jugadores de Olympiacos felicitan a 'Hormiga' González | AP

El único juego que se quedó en la banca