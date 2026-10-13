¿Una mujer al frente de la FIFA? Michele Kang y Lise Klaveness, dos opciones de la UEFA para evitar la reelección de Infantino

Según la prensa europea, las dos directivas están entre los nombres que se manejan como posibles candidaturas a la presidencia de la FIFA

El tiempo se agota y los opositores de Gianni Infantino siguen sin encontrar un candidato que le haga frente. En ese contexto, dos nombres que comenzaron a sonar en días recientes son los de Michele Kang y Lise Klaveness, quienes podrían acabar con los estereotipos y sobreponerse al 'techo de cristal' como la primera mujer al frente de la FIFA.

De acuerdo con medios como The Times y L'Equipe, en días recientes la UEFA empezó a ver a la propietaria de Olympique Lyonnais y a la presidenta de la Federación de Noruega (NFF) como alternativas para presentar un frente unido contra Infantino. Sin embargo, por ahora no se ha definido oficialmente la candidatura de alguna de las dos.

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Será el próximo miércoles 18 de noviembre el último día en el que se puedan recibir las candidaturas, para lo cual el aspirante necesita el respaldo por escrito de al menos cinco federaciones miembro de la FIFA. Tras ello, será el 18 de marzo de 2027 que se celebren las elecciones durante el Congreso de la FIFA en Rabat (Marruecos).

¿Quiénes son Michele Kang y Lise Klaveness?

En el caso de Michele Kang, empresaria e inversora surcoreana-estadounidense, ha centrado su atención en el futbol femenino desde 2020. En 2022 se convirtió en la accionista mayoritaria de Washington Spirit y desde 2024 también adquirió a London City Lionesses y Olympique de Lyon, del cual se convirtió en su presidenta en junio de 2025.

Michele Kang, dueña de Washington Spirit, Olympique Lyonnais y London City Lionesses | AP

El papel que ha cumplido Kang en el desarrollo del futbol femenino es un factor importante a su favor, ya que una de las condiciones para aspirar a la presidencia de la FIFA es una participación activa en dos de los últimos cinco años previos a la elección. Sin embargo, al ser dueña de varios clubes podría darse un conflicto de intereses que le juegue en contra.

Por su parte, Klaveness, exjugadora de la Selección de Noruega y de varios clubes de su país, se ha convertido en una de las principales críticas de Infantino y su gestión. Desde 2022 cuestionó la celebración de la Copa del Mundo en Qatar ante los informes de maltrato a trabajadores migrantes y recientemente apuntó contra la elección de Arabia Saudita como sede del Mundial 2034.

Gianni Infantino y Lise Klaveness durante la Copa del Mundo 2026 | AP

Formada como abogada, también es jueza adjunta en el tribunal de Oslo, a pesar de lo cual ha tenido un crecimiento importante en su federación. En 2018 fue contratada como directora de fútbol de élite y en 2022 se convirtió en presidenta. Es la primera mujer en dirigir la NFF en 120 años de historia.

Abiertamente lesbiana, y casada con la también exjugadora Ingrid Camilla Fosse Sæthre, ha defendido los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTQ+ en el futbol. Además, antes del Mundial 2026 pidió una investigación contra Israel por los ataques en Gaza y en abril de este año pidió la abolición del Premio de la Paz de la FIFA que Infantino entregó a Donald Trump.

¿Qué otros nombres suenan como candidatos a la FIFA?

Además de las dos directivas, en su momento se señaló al presidente de la Concacaf, Victor Montagliani, como opción, aunque todo apunta que se centrará en su reelección confederativa. Mientras que el jeque Salman, máximo mandatario de la Confederación Asiática, y el príncipe Ali Bin Al Hussein de Jordania también son opciones que se han manejado.

En Europa, uno perfil que se manejó fue el de Arsène Wenger, actual director de desarrollo del fútbol de la FIFA, mientras que otras versiones manejan que hay un "tapado" que tratará de dar la sorpresa. Aleksander Čeferin, actual presidente de la UEFA, es una opción ya descartada pues por ahora tiene interés en seguir al frene del futbol europeo.