Además de los españoles, el público en Andorra podrá ver los partidos de la próxima Copa del Mundo a través de la plataforma

Desde hace algunos años la transmisión de partidos de futbol ha cambiado por completo y ahora Netflix marcará un antes y un después en la era del streaming, tras adquirir los derechos de la Copa del Mundo 2030. Así lo anunció la propia plataforma por redes sociales, aunque por ahora solo será en España y Andorra donde tenga presencia.

"Netflix adquiere los derechos audiovisuales exclusivos para España y Andorra de la Copa Mundial de la FIFA 2030", se lee en la publicación de la plataforma en su cuenta exclusivamente española. Sin embargo, aunque por ahora serán transmisiones en dos países en específico, la empresa amplía poco a poco su presencia en el futbol internacional.

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Del Mundial femenil al varonil

Desde diciembre de 2024, la plataforma de streaming anunció que transmitirá la próxima Copa del Mundo Femenina Brasil 2027. El acuerdo también incluyó la edición de la justa en 2031 (con sede por confirmarse) y por ahora será para transmitir exclusivamente en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.

Ahora, la plataforma estadounidense incursionará por primera vez en la Copa del Mundo varonil. Según Netflix, el acuerdo para dicho certamen incluye que un partido por jornada estará disponible gratuitamente en España, además que todos los juegos de la Roja, las Semifinales y la Final se emitirán en una cadena de televisión nacional.

¿Qué ligas transmite Netflix?

Con esta nueva apuesta, se consolida la nueva forma de ver el deporte que implican que el aficionado haga un gasto adicional para ver deporte. Prime Video, HBO Max, Fox One, Disney+ para ESPN, y ahora Netflix son algunas de las plataformas que ofrecen diferentes planes o costos para seguir diferentes ligas alrededor del mundo.

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En el caso particular de Netflix, Desde 2024 se encargó de la difusión de algunos partidos navideños de la NFL y su acuerdo se extendió recientemente hasta 2030, con la inclusión de un partido de la Semana 1; uno del Día de Acción de Gracias, y uno de la Semana 18, última de la Temporada Regular.

Además, la plataforma estadounidense también ha incursionado en la transmisión de peleas de box, mientras que en abril de este año anunció que se hará cargo de los derechos de la Copa Oro 2027. Con ello, y ahora con el acuerdo para el Mundial 2030, se consolida la presencia de Netflix en la transmisión del futbol varonil.