Lionel Mpasi no contaba con la documentación en regla para jugar con su selección, según The New York Times

Un nuevo escándalo sacude a la FIFA de Gianni Infantino en relación con el Mundial 2026. Según ha revelado The New York Times, el guardameta de la RD Congo, Lionel Mpasi, habría disputado el torneo de forma indebida y no solo fue un partido.

¿Cuál es la polémica?

De acuerdo con la información del diario estadounidense, el futbolista no contaba con la documentación en regla para defender la camiseta de la selección africana en la Copa del Mundo, cita en la que fue uno de los nombres propios hasta la eliminación en dieciseisavos frente a Inglaterra (1-2).

El nacido en Francia disputó 12 partidos entre las categorías sub-16 y sub-17, Mpasi estuvo en el centro de una reclamación presentada por la Federación Nigeriana de Futbol antes del arranque del torneo.

Jugadores del RD Congo celebrando ante Portugal | MEXSPORT

Las 'Águilas Verdes', derrotadas en el enfrentamiento directo ante los congoleños, denunciaron que la federación de la RD Congo no completó el trámite formal exigido para el cambio de nacionalidad deportiva del arquero.

Afición de Colombia y RD del Congo en Guadalajara | MEXSPORT

La postura de FIFA

Pese a que un funcionario de la FIFA confirmó la autenticidad de los documentos de la investigación, el organismo rector del futbol mundial archivó la queja de Nigeria por motivos técnicos. Ibrahim Musa Gusau, quien dimitió como presidente de la federación nigeriana tras quedarse fuera de la cita mundialista, recalcó que solo fue informado del rechazo del recurso por cuestiones de forma, sin ninguna aclaración sobre la elegibilidad de Mpasi.

Gianni Infantino en conferencia de FIFA | AP

A raíz de estas revelaciones, la CONCACAF ha confirmado que indagará lo ocurrido: «Cualquier asunto relativo a la elegibilidad de jugadores, en especial aquellos que puedan comprometer la integridad de una competición o los intereses de una de nuestras federaciones asociadas, debe ser examinado y abordado con total profundidad».

La FIFA aclaró a través de un correo electrónico que el expediente se cerró por razones de procedimiento mediante comisiones que «son independientes y resuelven basándose en los reglamentos vigentes y en los hechos concretos presentados», garantizando asimismo que Gianni Infantino no tuvo ningún tipo de intervención.