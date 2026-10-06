La Roja llegó a 41 partidos sin derrota y clasificó a Cuartos de Final de la UEFA Nations League

Con un doblete en el segundo tiempo, Mikel Merino nuevamente fue el héroe de la España de Luis de la Fuente y le dio a su selección el boleto a Cuartos de Final de la UEFA Nations League. El delantero de Arsenal se encargó de la remontada 1-2 en la visita de la Roja a Croacia, que está prácticamente eliminada de la siguiente ronda.

Los dirigidos por Slaven Bilić no supieron aprovechar los errores defensivos y el desorden que mostró España en el primer tiempo para irse al descanso con una ventaja superior al 0-1 que puso Ivan Perisic al minuto 17. Ello le dio vida a los ibéricos para revertir la situación en la segunda mitad, en la cual Merino capitalizó la superioridad numérica a pocos minutos del final.

Fue al 89' -diez minutos después de la expulsión de Perisic por doble amarilla- que Merino puso el 1-2 con una extraordinaria definición de media vuelta. Dentro del área, el atacante controló de aire con la pierda zurda, pero jaló el esférico para acomodarse de frente a portería y definir con potencia también con la pierna izquierda para llegar a 15 goles con la Roja, tres en este torneo.

Fue el tercer partido en el cual Merino anotó más de un gol, ya que abrió el marcador al minuto 61. Los otros dos compromisos fueron el año pasado, en la Clasificación Europea rumbo al Mundial, en la victoria 6-0 contra Turquía, en la cual hizo un hat-trick, y en el triunfo 4-0 frente a Bulgaria, en el cual también firmó un doblete.

Mikel Merino, el amuleto de Luis de la Fuente

Más allá de la cantidad de goles anotados, Merino se ha convertido en una apuesta casi segura de Luis de la Fuente para revertir una situación adversa. En la obtención de la Eurocopa 2024, fue clave en el partido de Cuartos de Final contra Alemania, en el cual hizo el gol de la victoria 2-1 en el último minuto del tiempo extra, con lo que España evitó los penales.

Mikel Merino en acción de gol en el partido de la Selección de España contra Croacia | AP

En 2025, en la ida de los Cuartos de Final de la Nations League ante Países Bajos, apareció en la compensación para firmar el empate 2-2, con apenas siete minutos en el campo. Finalmente, este año fue el autor del gol del triunfo ante Portugal (0-1) en Octavos de Final y contra Bélgica (1-2) en Cuartos de Final; en el primero tenía seis minutos en campo y en el segundo apenas dos.

¿Cuándo juega de nuevo España en la Nations League?

Con el triunfo de este jueves, los ibéricos llegaron a 12 puntos de 12 posibles en la Fase de Grupos y aseguraron su pase a Cuartos de Final. Ahora solo les queda amarrar el primer lugar del Grupo C de la Liga A, cuando se enfrenten a Chequia e Inglaterra el 12 y 15 de noviembre, respectivamente; ambos juegos a la 13:45 horas (tiempo del centro de México).

En cuanto al combinado croata, se mantiene en la tercera posición del grupo con tres unidades. No obstante, está a seis de los Tres Leones, por lo que tendría que golear en sus dos últimos compromisos para mantener la esperanza de clasificar a los Cuartos de Final. A Inglaterra, Croacia la enfrentará el jueves 12 y a Chequia el domingo 15, también los dos juegos a las 13:45 horas.