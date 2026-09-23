Tras conquistar la Premier League y estar cerca de conquistar la Champions, el DT español extendió su estadía con los Gunners

Mikel Arteta ha llegado a un acuerdo para firmar un nuevo y mejorado contrato con el Arsenal. La extensión de contrato llega poco después de que el equipos se coronara campeón de la Premier League, por lo que el técnico español continuará al frente del conjunto londinense durante las próximas temporadas.

El vínculo que mantenía Arteta con el Arsenal finalizaba al término de la presente temporada, situación que había llevado a ambas partes a mantener conversaciones durante varios meses para alcanzar un acuerdo sobre la continuidad del entrenador.

Ahora, el acuerdo entre Mikel Arteta y el Arsenal ha quedado definido, con lo que el entrenador permanecerá al frente de los ‘Gunners’ después de haber asumido el cargo en diciembre de 2019.

Mikel Arteta con Arsenal | AP

Aunque todavía no se ha confirmado públicamente la duración exacta del nuevo contrato, se espera que el acuerdo permita a Arteta mantenerse en el puesto al menos hasta cumplir una década como entrenador del Arsenal. De esta manera, su etapa en el banquillo del conjunto inglés podría extenderse hasta finales de 2029.

La renovación también contempla una mejora económica para el entrenador español. Arteta percibía hasta ahora un salario de 10 millones de libras anuales, además de otros 5 millones de libras en concepto de bonificaciones. El nuevo vínculo incluirá un incremento respecto a esas condiciones.

Desde su llegada al Arsenal en diciembre de 2019, Arteta ha participado en un proceso de transformación deportiva del equipo. Bajo su dirección, el conjunto londinense pasó a competir nuevamente por los principales títulos del futbol inglés y europeo.

Mikel Arteta, entrenador de Arsenal, en un partido de Champions League | AP

Los logros de Artenta con Arsenal

El nuevo acuerdo llega después de una temporada en la que el Arsenal consiguió conquistar la Premier League, poniendo fin a una espera de 20 años para volver a ganar el campeonato de Inglaterra. El título representó uno de los principales logros de la etapa de Arteta al frente del equipo.

El proyecto también ha tenido protagonismo en competiciones europeas. El Arsenal alcanzó la instancia decisiva de la Champions League y se quedó a un penalti de conseguir el título, resultado que significó un golpe para el equipo, pero que también dejó al conjunto londinense con el objetivo de volver a competir por el máximo trofeo continental.

Además de la gran temporada que tuvo recientemente, Arteta también presume de haber conquistado tres Supercopas de Inglaterra y un campeonato de FA Cup al mando de los Gunners.