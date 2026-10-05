Tras 20 años de carrera, Luka Modric le abre la puerta a su retiro de la selección

Luka Modric en un entrenamiento de Croacia previo al juego ante Inglaterra de Nations League | AP

El capitán de Croacia habló en conferencia de prensa previo a medirse ante España en la Nations League

Con 41 años y dos décadas de carrera profesional con la Croacia, Luka Modric ha roto el silencio sobre un posible retiro. Pese a que aún no reveló fecha una exacta, el volante croata si abrió la puerta a que un posible adiós al combinado nacional se podría dar en 'un mes o un año'.

Desde 2006, el volante ha sido recurrente con la Selección croata y en la última década ha sido clave para que su equipo consiga resultados históricos como ser Finalista en el Mundial del 2018 o el tercer lugar en el 2022. Ahora quiere seguir comandando al equipo de cara a otros resultados importantes.

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“Ya veremos si decido dejarlo dentro de un mes o de un año”

Tras la fuerte derrota de 7-0 ante Inglaterra Luka Modric dio la cara por su selección y, pese a que con el mal paso de su equipo su adiós podría adelantarse, el capitán afirmó que no piensa en abandonar a su equipo en momentos complicados.

“En los momentos difíciles es cuando quiero estar aquí. El fútbol no es sólo cuando pasan cosas buenas”, explicó el capitán, aunque no cerró la puerta a poder anunciar su retiro en un futuro no muy lejano. “Ya veremos si decido dejarlo dentro de un mes o de un año”, afirmó en conferencia de prensa.

Luka Modric durante el Croacia vs Inglaterra | AP

Pese a que el adiós de la Selección Croata está cada vez más cerca, el futbolista afirmó que está disfrutando cada partido, lo cual ha sido muy importante para mantener su participación con su equipo.

“Mientras esté aquí, voy a ser feliz. Eso es lo más importante para mí, estar en un sitio que te hace feliz”, añadió el mediocampista.

Con 205 partidos internacionales, y 30 goles Modric Modric continúa creciendo su legado con su selección. El volante hoy presume de ser el jugador con más juegos con el equipo, así como el quinto máximo anotador y el segundo máximo asistidor.

Luka Modric celebrando anotación ante Chequia en Nations League | AP

Listos para medirse ante España

De cara al duelo ante España con el que cerrarán su actividad en la presente Fecha FIFA, el capitán croata afirmó que este juego será importante para poder dar vuelta a la página tras la goleada ante Inglaterra. Para el futbolista, “La cara que vimos el otro día no es la de la verdadera Croacia y vamos a ser capaces de cambiar eso”.

“España es el mejor equipo del mundo, son los campeones y llevan no sé cuántos partidos sin perder... Es una buena oportunidad para reivindicarnos y hacer un gran partido e intentar ganar, pero sobre todo mostrar otra imagen”, añadió.

España y Croacia se medirán en la penúltima jornada de la primera ronda de la UEFA Nations League, este martes en punto de las 12:45 horas. El cuadro balcánico está urgido del triunfo pues de no lograrlo prácticamente quedaría eliminado del torneo.