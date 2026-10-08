La plataforma podría entrar a la pelea por los derechos de transmisión del torneo de clubes más importante del mundo

La forma de ver futbol podría experimentar una nueva transformación en los próximos años. La UEFA Champions League se prepara para un cambio importante en la comercialización de sus derechos de transmisión y Netflix aparece como una de las plataformas que podrían incorporarse al torneo europeo a partir de la Temporada 2027-2028.

De acuerdo con reportes de la prensa inglesa, Netflix ha sido sondeada como una de las compañías interesadas en adquirir un paquete global de partidos de la Champions League, como parte de la estrategia de la UEFA para ampliar su presencia en las plataformas de streaming y alcanzar nuevas audiencias alrededor del mundo.

Jugadores de PSG celebran en la Champions League 2026 | AP

La iniciativa forma parte del nuevo modelo de comercialización que la UEFA desarrolla junto con la agencia Relevent para el periodo comprendido entre 2027 y 2033. El objetivo es incorporar a una plataforma internacional que pueda transmitir algunos de los encuentros más atractivos de la competencia, sin necesariamente adquirir los derechos de todos los partidos.

El posible ingreso de Netflix representaría un movimiento importante dentro de la industria deportiva, especialmente después de que plataformas como Amazon Prime Video y Apple TV+ comenzaron a apostar por las transmisiones en vivo. Sin embargo, por ahora no existe un acuerdo confirmado entre Netflix y la UEFA para transmitir la Champions League.

Trofeo de la Champions League en Puskás Arena | AP

¿Netflix transmitirá todos los partidos de la Champions League?

El paquete que busca comercializar la UEFA contempla la opción conocida como "first pick", mediante la cual una plataforma podría seleccionar uno de los encuentros más importantes de cada jornada para transmitirlo en los territorios donde cuente con los derechos correspondientes. Este modelo incluiría aproximadamente 17 partidos por temporada, incluida la gran final.

Por lo tanto, Netflix no transmitiría toda la Champions League de manera exclusiva a nivel mundial, sino únicamente los encuentros incluidos en el paquete que eventualmente pudiera adquirir. La estrategia también tiene un objetivo económico, pues la UEFA busca superar los 5 mil millones de euros anuales en ingresos comerciales, frente a los aproximadamente 4 mil 400 millones que genera actualmente por derechos audiovisuales, patrocinios y licencias.

Trofeo de la Champions League en la Temporada 2025-26 | MEXSPORT

¿Dónde se podrá ver la Champions League en México a partir de 2027?

Una de las principales dudas entre los aficionados mexicanos es qué sucedería con las transmisiones de la Champions League si Netflix consigue estos derechos. Sin embargo, la posible llegada de la plataforma no significa que todos los partidos del torneo europeo dejarían de verse en los servicios que actualmente operan en México.