Después de casi tres meses de la final del Mundial 2026, Nicolás Tagliafico fue entrevistado acerca del nivel de la Selección Argentina y se sinceró al indicar que su conjunto quedó a deber ante España, duelo en el que perdieron 1-0.
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La sensación de la final fue muy pobre comparado con los demás partidos, incluso lejos de lo que se mostró en 2022. No fuimos la selección que conocía todo el mundo
Admite la lección táctica
A su vez, el lateral izquierdo mencionó las razones por las que la albiceleste perdió el partido:
Tácticamente nos pasaron por arriba, el cansancio físico y mental jugó un papel muy importante. España siempre fue una selección de presionar muy alto, sacarte el balón y mantener la posesión
Además, el futbolista aclaró cómo la calidad técnica de ‘La Furia Roja’ terminó por ser insuperable
Cuando nos sacan el control de juego, somos un equipo que tiene que jugar compacto y no somos los mejores en eso, no somos un equipo que juegue sin el balón
Cuando tuviste que tener la claridad mental para jugar, a veces, a un toque o salir de presiones, no lo pudiste hacer. Pero el que ve fútbol, el que sabe fútbol, se da cuenta de que esos toques o esas jugadas imprecisas hacen que la vuelva a tener el rival y la vuelva a tener el rival
Con esto, se confirma que el golpe sufrido en la final dejó un aprendizaje claro en los jugadores. Para los próximos desafíos, Argentina deberá trabajar en recuperar la identidad futbolística que la llevaron a lo más alto de la cima mundial, ahora sin su máximo referente: Lionel Messi.