Nueva acusación sacude a Infantino: el presidente de la FIFA es señalado por percibir un segundo sueldo no declarado

The Times ha hecho estremecer nuevamente el entorno del máximo organismo de futbol

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha sido acusado de percibir un segundo sueldo no declarado de varios millones de euros, al margen de la remuneración oficial que le otorga el máximo organismo del futbol mundial, de acuerdo a información difundida por The Times.

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El diario británico ha revelado que Infantino recibió dos salarios diferenciados: el oficial de la FIFA por su cargo de presidente y otro procedente de una empresa creada para la organización del Mundial en Estados Unidos.

Desde la llegada de Infantino a la presidencia en 2016, la FIFA asumió el compromiso de publicar anualmente su sueldo, primas y dietas, al igual que los del secretario general. Sin embargo, esta remuneración adicional no fue transparentada por el ente rector y, según la información de The Times, asciende a varios millones de dólares.

Gianni Infantino en un evento l AP

Gianni Infantino también fue acusado de intentar vender los derechos comerciales de las competiciones de la FIFA

Asimismo, el citado medio británico sacó a la luz que el mandatario suizo pretendía vender a un inversor privado parte de los derechos comerciales de los torneos organizados bajo el paraguas de la FIFA.

La UEFA, la Concacaf y la AFC se opusieron frontalmente a las intenciones de Infantino, quien, ante el rechazo unánime y la polémica desatada, terminó dando marcha atrás y descartando el proyecto.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA | AP

Gianni Infantino percibió 4,6 millones de euros de la FIFA en 2024 y otros 1,58 millones de la empresa FWC2026 US Inc

¿Cuáles son las cifras del suizo? En 2024, la FIFA reflejó en su informe anual que Infantino ingresó 4,6 millones de euros. No obstante, según la declaración financiera remitida al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos por FWC2026 US Inc —entidad constituida para gestionar el Mundial—, el presidente de la FIFA cobró 1,58 millones de euros adicionales en 2024, una cantidad que no apareció en el balance público del organismo.

"Todo indica que Infantino recibió importes similares, o incluso mayores, en 2025 y 2026", apunta The Times. Por su parte, Miguel Maduro, expresidente del Comité de Gobernanza de la FIFA, aseguró que la omisión de estos pagos extraordinarios constituye "una clara vulneración de los estatutos de la FIFA" y exige "una investigación independiente".

Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA | AP