Revelan oficina de la FIFA en la Torre Trump con un alquiler millonario

Documentos consultados por ‘Le Monde’ ha revelado un nuevo vínculo entre Infantino y el Presidente de Estados Unidos

La FIFA acordó en 2025 pagar casi cuatro millones de dólares por el alquiler de oficinas en la Torre Trump, en Nueva York, durante un periodo de siete años y siete meses, según documentos consultados por el diario francés Le Monde.

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El contrato contempla el uso de instalaciones de aproximadamente 450 metros cuadrados, de las cuales la mayoría permanecerían desocupadas, de acuerdo con la información publicada por el periódico.

El acuerdo ha llamado la atención por el elevado costo del arrendamiento y por la ubicación de las oficinas en uno de los edificios emblemáticos del presidente estadounidense, Donald Trump.

Gianni Infantino durante un congreso de la FIFA en 2016 | MEXSPORT

¿FIFA en Estados Unidos?

De acuerdo con los documentos citados por Le Monde, el contrato fue suscrito por cuatro integrantes del consejo de administración de FIFA Americas Incorporated, la entidad involucrada en la operación. El acuerdo establece pagos a Trump Tower Commercial LLC, la empresa neoyorquina que figura como arrendadora de los espacios.

La duración del contrato, equivalente a siete años y siete meses, supone un compromiso financiero de largo plazo para la organización. El monto total, cercano a los cuatro millones de dólares, representa una obligación económica que merece atención, particularmente ante la información de que buena parte de la superficie contratada no estaría siendo utilizada.

Gianni Infantino en conferencia de FIFA | AP

Las instalaciones abarcan alrededor de 450 metros cuadrados, aunque, según la información atribuida al diario francés, la mayoría de esos espacios se encontrarían vacíos.

Cabe mencionar, que La Torre Trump está estrechamente asociada a la imagen pública y a los negocios inmobiliarios de Donald Trump.

Gianni Infantino en un evento l AP

¿Infantino y una relación más con Trump?

Sin embargo, la existencia del contrato no demuestra por sí misma que el presidente estadounidense haya intervenido personalmente en la negociación ni que se haya producido alguna irregularidad en el procedimiento.