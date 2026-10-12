Una investigación de The Times reveló que el presidente de la FIFA recibió una remuneración adicional en 2024 que no apareció en el informe anual del organismo

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, habría recibido 1.76 millones de dólares adicionales en 2024 por parte de la empresa encargada de organizar el Mundial de 2026 en Estados Unidos, de acuerdo con una investigación publicada por el diario británico The Times. El pago no fue incluido en el informe anual de la organización, que reportó una remuneración de 4.274 millones de francos suizos para el dirigente durante ese año.

La investigación, firmada por el periodista Martyn Ziegler, señala que los documentos financieros de FWC2026 US Inc., compañía creada para organizar el torneo en territorio estadounidense, muestran una segunda fuente de ingresos para Infantino. La revelación abrió cuestionamientos sobre el cumplimiento de las reglas de transparencia de la FIFA, que establecen la obligación de hacer pública la remuneración individual de sus principales dirigentes.

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Gianni Infantino, señalado por posible falta de transparencia en la FIFA

De acuerdo con The Times, de los 1.76 millones de dólares adicionales que recibió Infantino, 626 mil 229 dólares fueron registrados bajo el concepto de “otra remuneración declarable”, una categoría que forma parte de los documentos financieros presentados ante las autoridades estadounidenses.

Miguel Maduro, expresidente del comité de gobernanza de la FIFA, consideró que la falta de divulgación de estos pagos podría representar una violación de los estatutos del organismo y pidió que el caso sea investigado de manera independiente.

El exfuncionario señaló que las reglas de la FIFA establecen la obligación de publicar la compensación individual de su presidente, los integrantes del Consejo y el secretario general. Aunque reconoció que el máximo dirigente del futbol mundial puede recibir una remuneración elevada, insistió en que debe existir transparencia sobre los ingresos que obtiene.

La investigación también indica que fuentes consultadas por el medio británico señalaron que Infantino habría recibido cantidades similares, o incluso mayores, durante 2025 y 2026. Sin embargo, las cifras correspondientes a esos años no quedaron confirmadas en el reporte.

Gianni Infantino en conferencia de FIFA | AP

¿Qué respondió la FIFA sobre los pagos adicionales a Infantino?

Consultada por The Times, la FIFA explicó que la remuneración anual del presidente y otros beneficios contractuales son determinados por el subcomité de compensación del organismo. También indicó que las contribuciones sociales, el fondo de pensiones y otras prestaciones laborales se reportan a las autoridades estadounidenses conforme a los requisitos correspondientes.

No obstante, el medio británico señaló que el organismo no explicó por qué el pago adicional de 2024 no apareció en su informe anual público. Tampoco respondió si Infantino recibió cantidades adicionales que no hubieran sido divulgadas antes del Mundial de Qatar 2022 o durante 2025 y 2026.

El reportaje también abordó los gastos de vivienda del dirigente en Miami. Según la investigación, Infantino utilizó durante aproximadamente tres años una mansión frente al mar que había pertenecido al exdirector ejecutivo de Google, Eric Schmidt. Un portavoz del empresario aseguró que el presidente de la FIFA pagó una renta de mercado por la propiedad y que dejó de utilizarla.

Las revelaciones se producen en medio de las críticas a la gestión de Infantino, quien también ha enfrentado cuestionamientos por un proyecto para comercializar participaciones en los torneos de la FIFA mediante una nueva estructura empresarial. La propuesta fue abandonada tras recibir oposición, mientras el dirigente mantiene su intención de buscar la reelección en marzo de 2027.