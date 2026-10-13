La polémica arbitral y el show de Lamine Yamal en la remontada de Barcelona contra Galatasaray

Los blaugranas tuvieron un inicio complicado, pero terminaron por golear en su visita a Estambul

Con participación en tres de cuatro goles, Lamine Yamal fue la figura en la remontada de Barcelona contra Galatasaray este martes en la Jornada 2 de la Fase de Liga de la Champions League. El candidato al Balón de Oro dio dos asistencias e inició la jugada en otra anotación en el triunfo 1-4 de los culés, mismo que quedó manchado por la polémica arbitral.

Después del tanto inicial de Aleksey Batrakov, al minuto 28 luego de un desvío de Joao Cancelo, llegó el segundo gol del equipo turco al 36'. Sin embargo, el tanto no subió al marcador porque -tras una larga revisión en el VAR- se sancionó fuera de lugar de Baris Yilmaz y Rafael Leao, ambos con un pie adelantado a la línea defensiva.

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No obstante, la polémica llegó minutos más tarde, cuando al 43' Dani Olmo punteó el balón en los linderos del área y el esférico pasó a lado de Anthony Gordon. El inglés estaba adelantado, pero dejó pasar la bola para el arribo de Cancelo, quien se reivindicó de su falla en el primer gol y con un tiro cruzado puso el 1-1 a pesar de los reclamos de los defensas locales.

El show de Lamine Yamal contra Galatasaray

A pesar de su actuación discreta en la primera mitad, la joven estrella de 19 años entró inspirada tras el descanso y apenas al minuto 50 -luego de una gran jugada que realizó pero que Gordon no pudo definir- puso su primera asistencia de la noche. Lamine mandó un centro de tres dedos precisó al área, donde Fermín López anticipó a su marcador para firmar la remontada de cabeza.

Lamine Yamal y Joao Cancelo celebran con Barcelona | AP

Ya con el 1-2, nada detuvo a Yamal y apenas tres minutos después de la remontada apareció nuevamente con asistencia para Gordon. El español ingresó al área y con una jugada de rabona dejó atrás a Eren Elmali; aunque el esférico estuvo a punto de salir del campo, Lamine rescató justo sobre la línea de meta y punteó para el británico que definió a primer poste.

Para finalizar, el actual campeón del mundo -que finalizó el partido como capitán- comandó la jugada del tanto de Karim Adeyemi. Inicialmente, el español cedió al centro para Gabriel Jesús, que no hizo un buen control pero alcanzó a prolongar para el español, que una vez dentro del área no perdonó a Galatasaray del cuarto.

Fermín López y Lamine Yamal en celebración con Barcelona | AP

¿Cuándo juegan de nuevo Barcelona y Galatasaray?

Con este resultado, el equipo de Hansi Flick se coloca líder de la clasificación general, a la espera de lo que ocurra en el resto de los partidos de la jornada. Para los culés, su siguiente juego de Champions League será el martes 20 de octubre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) como visitantes ante PSG; previo a ello visitarán a Real Betis en LaLiga el sábado 17 a las 10:30 horas.

En cuanto al equipo turco, se mantiene en el fondo de la clasificación con dos derrotas, solo por delante de Slovan Bratislava y Bodo/Glimt que tienen peor diferencia de goles. Su siguiente juego será como visitante ante Lille el miércoles 21 de octubre a las 10:45 horas, luego de su partido contra Gençlerbirliği el sábado 17 a las 7:00 horas en liga.