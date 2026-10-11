Joan Gaspart, quien presidió al Barcelona entre 2000 y 2003, lanzó fuertes críticas contra Lionel Messi por la falta de una despedida con el club blaugrana

Joan Gaspart, expresidente del Barcelona, cuestionó la postura de Lionel Messi ante la posibilidad de realizar una despedida con la afición blaugrana. El exdirectivo le recordó al argentino la importancia de la institución en su carrera y lanzó una advertencia que generó repercusiones: “Que vaya con cuidado, el Barça está por encima de él”.

Durante una participación en el pódcast Solo para Culés, Gaspart reconoció la calidad futbolística del campeón del mundo, pero insistió en que su vínculo con el Barcelona debe estar por encima de cualquier diferencia personal con la actual dirigencia, encabezada por Joan Laporta. El expresidente también recordó que fue durante su gestión cuando el club incorporó a Messi, cuando tenía apenas 13 años.

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Joan Gaspart le manda contundente mensaje a Lionel Messi

Gaspart no ocultó su molestia por el hecho de que Messi todavía no haya tenido una despedida oficial con el Barcelona. El exdirigente consideró que el argentino debería aceptar un homenaje independientemente de quién ocupe la presidencia del club, pues su historia con la institución va más allá de cualquier administración.

“Hay una cosa que no se tiene que olvidar, que el Barça está por encima suyo y que vaya con cuidado, que vaya con cuidado. Lo digo desde el amor histórico que yo tengo por un jugador que fiché cuando tenía 13 años y yo era presidente del Barça”, declaró.

El expresidente también destacó que el talento de Messi se desarrolló, en parte, gracias al equipo catalán, por lo que consideró que el futbolista no debería olvidar lo que representó el Barcelona en su trayectoria profesional.

“Él es un gran jugador, el mejor del mundo, en parte, no digo en qué porcentaje, en parte del Barça. Por lo tanto, esto no se puede olvidar”, agregó Gaspart durante la conversación.

Lionel Messi como capitán del Barcelona. en Champions League | AFP

Gaspart cuestiona que Messi condicione su despedida a Joan Laporta

Uno de los puntos que más molestia generó en el exdirectivo fue la posibilidad de que la presencia de Laporta como presidente influya en una eventual despedida de Messi en el Barcelona. Gaspart sostuvo que el homenaje tendría que realizarse sin importar quién esté al frente de la institución.

“Llegará un día en que empezará a molestar que el señor Leo Messi no ponga ni la más mínima pega para que venga al Barça a despedirse de la afición. Sea quien sea el presidente, que venga a despedirse del Barça”, expresó.

Ante la posibilidad de que el argentino prefiera acudir cuando Laporta ya no esté en el cargo, Gaspart fue todavía más contundente: “¿Quién se ha creído? ¿Qué condicionase la venida a Barcelona a que Laporta fuera? Si no fuera, yo no iría a ese día de homenaje”.

Las declaraciones reavivaron la conversación sobre la salida de Messi del Barcelona en 2021, cuando no pudo concretarse su renovación contractual y terminó fichando por el Paris Saint-Germain. Desde entonces, la relación del argentino con Laporta ha estado marcada por diferencias relacionadas con su salida.

Lionel Messi celebra un gol con Barcelona | ESPECIAL

Joan Gaspart compara a Messi con Lamine Yamal

Durante la misma charla, Gaspart compartió una anécdota familiar para hablar sobre el lugar que ocupa actualmente Messi en comparación con las nuevas figuras del Barcelona, en particular Lamine Yamal.

El expresidente contó que preguntó a sus bisnietos qué nombre preferían llevar en una camiseta del conjunto blaugrana, si el de Messi o el de Lamine. Según su relato, los jóvenes se inclinaron por el actual talento español e incluso preguntaron quién era el futbolista argentino.

Gaspart utilizó la historia para ilustrar el cambio generacional entre los aficionados, aunque reiteró su admiración por Messi, a quien calificó como uno de los mejores futbolistas que ha visto en su vida.