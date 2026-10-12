Mbappé lidera la encuesta de L’Équipe por el Balón de Oro y Lamine Yamal queda fuera del podio

Mbappé lidera la encuesta de L’Équipe por el Balón de Oro | AP

El delantero del Real Madrid encabeza las preferencias para ganar el galardón individual, mientras Khvicha Kvaratskhelia y Harry Kane completan los tres primeros puestos

Kylian Mbappé se perfila como uno de los grandes favoritos para conquistar el Balón de Oro, de acuerdo con una encuesta publicada por L’Équipe. El delantero francés del Real Madrid lidera las preferencias con el 34.2 por ciento de los votos, por delante de Khvicha Kvaratskhelia, del Paris Saint-Germain, y Harry Kane, del Bayern Múnich.

La principal sorpresa de esta votación es la posición de Lamine Yamal. El joven atacante del Barcelona, señalado como uno de los candidatos al reconocimiento, no aparece entre los tres primeros lugares de la categoría masculina, en una clasificación que refleja las preferencias de los participantes en el sondeo.

¿Cómo va la encuesta de L’Équipe para el Balón de Oro?

Mbappé encabeza la votación con el 34.2%, una ventaja de casi 10 puntos porcentuales sobre Kvaratskhelia, quien ocupa el segundo puesto con el 24.3%. Harry Kane completa el podio con el 8.6%.

La encuesta de L’Équipe para el Balón de Oro | CAPTURA DE PANTALLA

En la categoría femenina, Alexia Putellas lidera las preferencias con el 26.9%, seguida por Selma Bacha, con el 12.9%, y Wendie Renard, con el 6.6%. Las tres futbolistas aparecen vinculadas al Barcelona y al Olympique de Lyon en la imagen de la encuesta, aunque Putellas figura con una referencia a London City Lionesses.

Por su parte, el apartado de mejor joven masculino tiene a Lamine Yamal en el primer puesto, con el 43.3% de los votos. Pau Cubarsí aparece segundo con el 22%, mientras Warren Zaïre-Emery ocupa la tercera posición con el 17.6%.

Kylian Mbappé en celebración con Real Madrid | AP

Lamine Yamal, fuera de los tres primeros en la categoría masculina

Aunque Lamine Yamal no figura entre los tres primeros de la encuesta masculina, el resultado cambia por completo cuando se trata de reconocer al mejor talento joven. El atacante del Barcelona domina esa clasificación por delante de su compañero Pau Cubarsí y del futbolista del Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery.

La votación de L’Équipe no determina al ganador oficial del Balón de Oro, pero ofrece una referencia sobre las preferencias recogidas por el medio francés. La entrega del galardón está prevista para el 26 de octubre en Londres, donde se conocerá quién se queda con uno de los reconocimientos individuales más importantes del futbol mundial.