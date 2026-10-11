¡No le toquen el pelo! Cucurella lanza advertencia al árbitro tras expulsión de Vinícius por jalar a Saliba

El defensa español exigió que se aplique el mismo criterio arbitral si algún rival le tira del cabello durante un partido

La expulsión de Vinícius Júnior por agarrar del cabello a William Saliba generó polémica por la decisión arbitral y las posibles consecuencias disciplinarias para el delantero brasileño. Sin embargo, uno de los momentos más comentados ocurrió fuera de la jugada, cuando Marc Cucurella aprovechó la situación para lanzar una advertencia al cuerpo arbitral.

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El defensa español, reconocido por su característica cabellera, se acercó al cuarto árbitro para exigir que se aplique el mismo criterio en caso de sufrir una acción similar. Las cámaras de DAZN captaron el momento en el que Cucurella reclamó al silbante, haciendo referencia directa a la expulsión del futbolista del Real Madrid.

"Espero que si me tocan un pelo, les saquéis la roja. Te vas al VAR", expresó el lateral español, quien dejó clara su postura sobre este tipo de infracciones. Su comentario llamó la atención debido a que el futbolista ya ha protagonizado situaciones relacionadas con jalones de cabello durante su trayectoria en el futbol inglés.

Jugadores del Real Madrid protestando tras expulsión de Vinícius | AP

¿Por qué Cucurella reclamó al árbitro tras la expulsión de Vinícius?

La reacción de Marc Cucurella estuvo relacionada con la decisión de expulsar a Vinícius después de que el brasileño sujetara del cabello a Saliba. La acción provocó un debate sobre la interpretación de las reglas y la severidad de las sanciones cuando un jugador comete este tipo de conductas contra un adversario.

El lateral español pidió que el criterio utilizado en esa jugada también se mantenga en futuros encuentros. Su reclamo estuvo dirigido específicamente al cuarto árbitro, a quien recordó que el VAR puede intervenir para revisar acciones que ameriten una tarjeta roja directa.

Vinícius Júnior previo a su expulsión contra Villarreal en LaLiga | AFP

El antecedente de Cucurella en la Premier League por un jalón de cabello

El comentario del futbolista también estuvo marcado por sus experiencias anteriores en la Premier League, donde su característica cabellera lo ha convertido en protagonista de episodios similares. Por ello, la expulsión de Vinícius abrió nuevamente la discusión sobre las sanciones aplicables a este tipo de acciones.

Uno de los episodios que involucraron a Cucurella ocurrió durante un enfrentamiento contra Southampton, cuando el defensor Jack Stephens fue sancionado después de sujetarlo del cabello. El futbolista inglés recibió un castigo de cuatro partidos de suspensión por aquella acción, un antecedente que volvió a cobrar relevancia tras lo sucedido con Vinícius y Saliba.