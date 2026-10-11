Hugo Sánchez de cara a sus 50 años en el futbol afirma; “En Europa sentía la energía de todos los mexicanos"

El histórico goleador recordó cómo el apoyo de sus compatriotas lo acompañó durante su etapa en España

Hugo Sánchez se prepara para celebrar 50 años de trayectoria en el futbol, una carrera que lo llevó a convertirse en uno de los máximos referentes mexicanos en el extranjero. De cara a este aniversario, el exdelantero recordó la importancia que tuvo el apoyo de sus compatriotas durante su etapa en Europa.

El Pentapichichi reconoció que, especialmente cuando jugaba en España, sentía la energía de los mexicanos que seguían sus actuaciones con equipos como Atlético de Madrid, Real Madrid y otros. Para el histórico goleador, ese respaldo fue parte de una trayectoria llena de éxitos.

“Entonces, la energía de todos los mexicanos cuando estaba, sobre todo, jugando en España, pues lo percibía, lo sentía”, expresó Hugo durante una charla que tuvo con medios de comunicación al asistir a una premiación por parte del aniversario de los 100 años del Diario Ovaciones.

Reitera que recibirá un reconocimiento especial de Pumas

Como parte de esta celebración, Hugo Sánchez agradeció a Pumas por la invitación al partido contra Tigres en Ciudad Universitaria el próximo 24 de octubre, encuentro en el que recibirá un reconocimiento por su trayectoria.

Hugo Sánchez, en su etapa como jugador de Pumas | MEXSPORT

“Agradezco a Pumas que me han invitado para el partido de contra Tigres. Voy a recibir un reconocimiento gracias al tiempo que ha pasado, se dice rápido, pero cuesta, cuesta mucho esfuerzo, pero merece la pena", comentó el exdelantero, salido del equipo universitario.

El futbol, la clave de todo lo que representa Hugo Sánchez

El histórico goleador también reflexionó sobre la importancia que ha tenido el futbol en su vida y reconoció que gran parte de lo que representa actualmente se lo debe a este deporte.

Hugo Sánchez l IMAGO7

"Lo que soy y lo que tengo es gracias al futbol. Todo lo que significa Hugo Sánchez para el mundo es por culpa del futbol. Estoy cumpliendo una misión en la cual ha sido una misión difícil, una misión larga, pero lo bonito de todo es que ha sido exitosa", afirmó.