Según el Comité Arbitral de la RFEF, el brasileño solo podría recibir la sanción correspondiente a la tarjeta roja y no por encarar al silbante

Vinícius Júnior vivió un nuevo momento polémico en su carrera. El futbolista brasileño fue expulsado en el partido entre el Real Madrid y el Villarreal, correspondiente a la Jornada 8 de LaLiga, debido a un jalón de cabello contra Nathan Saliba. Dicha acción del jugador lo dejaría fuera durante dos partidos, incluido el Clásico ante el Barcelona.

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¿Cuál es la sanción para Vini?

Si bien la RFEF no ha emitido un veredicto, la realidad es que los antecedentes de situaciones similares sitúan a Vinícius ante la posibilidad de recibir una sanción de dos partidos o, en su defecto, una suspensión mayor. Sin embargo, esto representaría una baja significativa para el Real Madrid, pues se perdería dos encuentros cruciales en la lucha por el liderato (Sevilla y Barcelona).

El jalón de cabello, contemplado en el reglamento de la RFEF, está descrito como 'conducta violenta', por lo que el castigo es de dos partidos. No obstante, tras recibir la expulsión, el brasileño reclamó de manera brusca al árbitro, por lo que incluso tuvo que ser detenido por sus compañeros. Ante esto, algunas personas señalan que debería recibir una sanción adicional.

Jugadores del Real Madrid protestando tras expulsión de Vinícius | AP

Para fortuna del Madrid, el colegiado Isidro Díaz de Mera únicamente anotó en su acta que Vini vio la roja por la agresión tras una revisión en el VAR, por lo que no registró insultos ni ataques del brasileño contra el árbitro, descartando así un posible castigo extra por ese motivo.

Incluso existe un precedente con uno de sus compañeros que ayuda a explicar por qué Vinícius podría librarse de esa sanción adicional. En la Copa del Rey de 2025, Antonio Rüdiger vio una tarjeta roja y, tras ello, reclamó de manera violenta al silbante. Sin embargo, como no ofendió al colegiado, no recibió un castigo adicional a la expulsión.

Vinícius Júnior previo a su expulsión contra Villarreal en LaLiga | AFP

Antecedentes de castigos por 'conducta violenta'

Contrario a lo que muchos seguidores podrían pensar, este tipo de agresiones no son nuevas en el futbol español. De hecho, uno de los antecedentes más recientes data de 2024, apenas dos años atrás. En la mayoría de los casos, los futbolistas expulsados han recibido los dos partidos de suspensión que establece el reglamento.

2024 - Isabel Álvarez: Su acta es prácticamente idéntica a la de Vinícius: «Tirar del pelo a una adversaria estando el balón en juego, pero sin estar en disputa entre ellas». La sanción fue de dos partidos.

2023 - Ferran Torres: Su acta señalaba que había agarrado del pelo a un adversario «estando el balón en juego, pero no a distancia de ser jugado entre ambos». La sanción fue de dos partidos.