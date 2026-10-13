Los Merengues se meten a la capital Italiana por su segundo triunfo

Vuelve la segunda fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League con uno de los encuentros más llamativos entre la Roma y el Real Madrid que se disputará este 14 de octubre en punto de las 13:00hrs, tiempo del centro de México, y lo podrás disfrutar a través de HBO Max o FOX One.

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¿Cómo llega el Real Madrid?

Real Madrid arriba a la capital italiana tras estrenarse en la jornada 1 con un 2-1 al Inter de Milán en el Santiago Bernabéu, en un encuentro donde sufrió en la segunda mitad tras desperdiciar varias ocasiones claras.

Los héroes fueron Kylian Mbappé y el capitán Federico Valverde quienes pusieron el 2-0 al descanso para los locales, el segundo un regalo del portero español Josef Martínez, intentando regatear a Valverde en el área pequeña y terminó pagando.

REAL MADRID VS INTER DE MILÁN | AP

Mientras tanto, el único tanto del Inter descontó por conducto de Carlos Augusto en el 77, tras un pase de Lautaro Martínez en los últimos minutos para terminar con el 2-1 para los dirigidos de José Mourinho.

Para este duelo los españoles llegarán con cuatro bajas (Ferland Mendy, Éder Militao, Rodrygo y Raúl Asencio) para el duelo en la capital Italiana; pero, contarán con el regreso de Dean Huijsen.

Federico Valverde, jugador del Real Madrid en un partido | AP

¿Cómo llega la Roma?

En un duelo de poder a poder, la Roma igualó con el Fenerbahce cosechando un punto para cada bando en el arranque de la nueva temporada, juego que se celebró en el Chobani Stadyumu en Turquía.

La visita se iría al frente por conducto de Bryan Cristante quien sacó un derechazo certero dentro del área para mandar el balón al fondo de las redes para marcharse al descanso con la ventaja.

Wesley tuvo en sus pies la oportunidad clara de incrementar la distancia en el marcador; pero, desaprovechó y finalmente Archie Brown definió de gran manera tras una asistencia de Greenwood para el empate.

Fenerbahce vs Roma Jornada 1 de la Champions League l AP

Fecha: 14 de octubre

Hora: 13:00

Estadio: Olímpico de Roma