Cam Little conectó el gol de campo de la victoria de Jaguars en Londres | AP

El mediocampista del Real Madrid reaccionó en redes sociales a la celebración del pateador de Jacksonville

Jude Bellingham no dejó pasar la oportunidad de responderle a Cam Little, el pateador de los Jacksonville Jaguars que se robó los reflectores en la Semana 5 de la NFL. Después de sellar el triunfo de su equipo con una patada de 57 yardas, el estadounidense festejó al estilo del futbolista inglés y recibió una respuesta del jugador del Real Madrid.

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Cam Little homenajeó a Bellingham tras una victoria dramática

El domingo 11 de octubre, los Jaguars vencieron 19-17 a Philadelphia Eagles en el Tottenham Hotspur Stadium, en Londres, gracias a un gol de campo de 57 yardas de Little cuando el reloj llegó a cero.

El pateador corrió hacia la zona de anotación y extendió los brazos, imitando el icónico festejo que Bellingham realiza después de marcar un gol.

Después del encuentro, Little reconoció que su festejo fue un homenaje al mediocampista inglés e incluso comentó ante los medios que sabía que todos habían visto la celebración de Bellingham. El gesto cobró un significado especial al producirse en Londres, una ciudad donde el futbol tiene un enorme peso cultural.

La respuesta de Jude Bellingham se volvió viral

El jugador del Real Madrid reaccionó a la publicación del pateador con el mensaje “Clutch Cam”, acompañado de un emoji de saludo. La frase hace referencia a la capacidad de Little para responder bajo presión y convertirse en el héroe de Jacksonville con una patada decisiva en los últimos segundos.

Cam Little en celebración con los Jaguars en el partido de ante Eagles en Londres | AP

El triunfo de los Jaguars tuvo un desenlace de película, pues los Eagles se habían adelantado 17-16 con un gol de campo de Jake Elliott a ocho segundos del final. Sin embargo, un regreso de patada de 53 yardas de Ameer Abdullah dejó el balón en una posición favorable para que Little conectara el intento ganador.

Con su respuesta, Bellingham reconoció el homenaje del jugador de la NFL y protagonizó un divertido cruce entre dos deportes que comparten millones de aficionados. Little consiguió una victoria inolvidable para Jacksonville y, de paso, recibió el reconocimiento de una de las estrellas más populares del futbol mundial.