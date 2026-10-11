El héroe del juego ante Philadelphia Eagles descartó todas las dudas

Cam Little, figura del triunfo agónico de los Jacksonville Jaguars sobre Philadelphia Eagles aceptó que el festejo tras su gol de campo fue debido a Jude Bellingham.

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¿Qué dijo Cam Little?

"Oigan, sé que todos ustedes también vieron la celebración de Bellingham hace un momento", dijo después del triunfo mientras miraba hacia las tribunas del Tottenham Hotspur Stadium.

El jugador de los Jaguars corrió hasta la zona de touchdown para mostrarse ante el público, se paró firmemente y extendió los brazos ante el respetable desatando la locura de los fanáticos y de sus propios compañeros.

Jugadores de los Jacksonville Jaguars celebran con Cam Little ante Eagles en Londres | AP

La locura en las gradas y sobre el emparrillado fue una locura en donde una vez más la NFL ha tenido una espectacular presentación dentro de territorio londinense en este 2026.

Little fan de CR7

Cabe mencionar, que Cam Little es un fanático del futbol y previamente en su arribo al Estadio del Tottenham vislumbró con un jersey del Manchester United con el dorsal 7 de Cristiano Ronaldo, una camiseta que el portugués portó en su primera etapa con el equipo.

¿Cómo fue el dramático triunfo?

Con drama hasta el final y con ocho segundos en el reloj, los Jacksonville Jaguars vencieron a los Philadelphia Eagles en Londres en un partido que será uno de los más recordados a nivel internacional.

Jugadores de los Jacksonville Jaguars celebran con Cam Little ante Eagles en Londres | AP

Cam Little se convirtió en héroe, al convertir un intento de gol de campo de 57 yardas con muy poco tiempo en el reloj de partido. Con el marcador 17-16 en contra y sin margen de error hizo válido los puntos para la victoria.

Y para añadirle dramatismo a esa patada, momentos antes Little había fallado un punto extra, que dejó el marcador 14-16 a favor de Jacksonville, Philadelphia; pero, sus nerviosos en esta ocasión no lo defraudaron.