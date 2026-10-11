Bryan Thomas Jr. y Jeremiah Trotter Jr. fueron expulsados tras protagonizar una trifulca luego de una patada de regreso

El primer partido de la temporada de la NFL en Londres comenzó con polémica, empujones y dos jugadores expulsados. Apenas se realizó la patada inicial del encuentro entre los Jacksonville Jaguars y los Philadelphia Eagles, una pelea en pleno campo provocó la intervención de los árbitros y dejó sin efecto una espectacular devolución de 90 yardas que había terminado en anotación.

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¿Qué pasó en el Jacksonville vs Eagles?

El receptor de los Jaguars, Josh Cameron, tomó el balón tras el kickoff y corrió hasta la zona de anotación, desatando la emoción en el emparrillado. Sin embargo, cuando parecía que Jacksonville conseguía los primeros puntos del encuentro, los oficiales señalaron castigos que impidieron validar la jugada.

La devolución quedó anulada debido a una infracción por sujetar de Jacksonville y una formación ilegal de Philadelphia. Al tratarse de penalizaciones compensatorias, los equipos tuvieron que repetir la patada inicial, aunque la atención ya estaba puesta en lo que ocurría cerca del mediocampo.

¿Por qué expulsaron a dos jugadores en el arranque del partido?

Mientras Cameron recorría el campo rumbo a las diagonales, el ala defensiva de los Jaguars, Bryan Thomas Jr., y el apoyador de los Eagles, Jeremiah Trotter Jr., comenzaron una pelea que se extendió durante aproximadamente 15 yardas, hasta llegar al logotipo de la NFL ubicado cerca del centro del emparrillado.

Las repeticiones mostraron que ambos jugadores permanecieron enzarzados mientras se desarrollaba la devolución. En medio del altercado, Trotter empujó a Thomas al suelo, mientras que el jugador de Jacksonville pareció intentar patearlo desde esa posición, lo que elevó la tensión entre ambos.

El tackle de Philadelphia Anton Harrison | AP

La situación provocó que varios jugadores de los dos equipos se involucraran en una melé en el centro del campo, con empujones y forcejeos. Los árbitros intervinieron para separar a los protagonistas, mientras las banderas de castigo caían sobre el terreno de juego.

En total, los oficiales lanzaron cinco banderas durante la trifulca. La intensidad del enfrentamiento también provocó que algunos árbitros perdieran sus gorras mientras intentaban controlar a los jugadores y restablecer el orden.

Cuando finalmente se calmó la situación, los oficiales determinaron la expulsión de Bryan Thomas Jr., de Jacksonville, y Jeremiah Trotter Jr., de Philadelphia. Ambos abandonaron el terreno de juego rumbo a los vestuarios antes de que el encuentro pudiera reanudarse.

Pese al caótico inicio, los dos equipos regresaron a sus posiciones para repetir el saque inicial. Así, el primer compromiso de la NFL en Londres quedó marcado desde los primeros segundos por una anotación invalidada, cinco banderas de castigo y dos expulsiones, en un arranque que convirtió el emparrillado en un auténtico campo de batalla.