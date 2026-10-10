Antonio Brown orina sobre su anillo de campeón y reaviva guerra contra Bruce Arians

Antonio Brown durante un juego con los Buccaneers | NFL

El exreceptor de los Buccaneers lanzó un mensaje ofensivo contra su antiguo entrenador

Antonio Brown volvió a estar en el centro de la controversia tras publicar un video en redes sociales en el que aparentemente orina sobre su anillo de campeón del Super Bowl LV.

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El exreceptor acompañó las imágenes con un mensaje dirigido a Bruce Arians, exentrenador de los Tampa Bay Buccaneers, con quien mantiene diferencias desde su salida del equipo.

Brown escribió un insulto dirigido a Arians y etiquetó a la NFL, en una reacción que llegó después de que el antiguo entrenador hablara sobre el episodio que marcó el final de la etapa del receptor en Tampa Bay.

El anillo que aparece en el video corresponde al campeonato que los Buccaneers conquistaron en 2021, cuando derrotaron 31-9 a los Kansas City Chiefs en el Super Bowl LV. Brown formó parte de aquel equipo y contribuyó al triunfo con una recepción de anotación.

Bruce Arians reaviva la polémica con sus declaraciones

La reacción de Brown llegó después de que Arians recordara su salida en el podcast Not Just Football, conducido por Cam Heyward. El entrenador reconoció que pudo haber contribuido al desenlace al admitir: “Probablemente fue culpa mía”, al explicar que le ordenó abandonar el lugar y el receptor tomó sus palabras de manera literal.

Antonio Brown con Tampa Bay | AP

El incidente ocurrió el 2 de enero de 2022, durante el partido ante los New York Jets. Tras una discusión por su participación en la ofensiva, Brown se quitó el jersey, las hombreras y el casco antes de abandonar el campo en pleno encuentro.

Una salida explosiva que marcó su etapa en Tampa Bay

Arians sostuvo que Brown se molestó porque no recibía suficientes pases, mientras que el jugador aseguró que tenía una lesión en el tobillo y acusó al equipo de presionarlo para continuar jugando. La ruptura terminó con su salida definitiva de Tampa Bay.

Antonio Brown en juego ante Kansas City en el Super Bowl | NFL