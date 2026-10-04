Baker Mayfield no estará disponible para Tampa Bay en la Semana 4 y ahora existe la posibilidad de que su ausencia sea más larga de lo esperado. El quarterback podría perderse entre tres y seis semanas.
La principal condición para su regreso será que pueda sujetar correctamente el balón con su mano derecha. Mayfield sufrió una luxación en el pulgar durante la derrota ante Minnesota y esa lesión ya le costó su primera titularidad desde que llegó a los Buccaneers.
Tampa Bay tendrá que esperar a su quarterback
La lesión no requerirá cirugía después de que los estudios no mostraran daños adicionales, pero la recuperación será determinante para establecer cuándo podrá volver al campo. La expectativa inicial del equipo era de al menos tres semanas fuera.
Ahora, el escenario se amplió y seis semanas aparecen como una posibilidad si Mayfield no recupera a tiempo la capacidad para controlar el balón.
Mientras tanto, Tampa Bay tendrá que confiar en el novato Jalon Daniels, quien realizó su primera apertura en la NFL ante Green Bay. Mayfield vio terminarse así una racha de 57 aperturas consecutivas con los Buccaneers.
Una ausencia que puede complicar el panorama
La baja llega en un momento delicado para Tampa Bay, que deberá encontrar la manera de mantenerse competitivo mientras espera a su quarterback titular.
El tiempo que tarde Mayfield en recuperar el agarre del balón será el factor que determine la duración de su ausencia.