El regreso de Baker Mayfield con Tampa Bay tardará mucho más de lo esperado

Baker Mayfield sale de la bolsa de protección | AP

El quarterback de los Buccaneers se perderá al menos tres semanas por la luxación de su pulgar derecho, pero podría extenderse

Baker Mayfield no estará disponible para Tampa Bay en la Semana 4 y ahora existe la posibilidad de que su ausencia sea más larga de lo esperado. El quarterback podría perderse entre tres y seis semanas.

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La principal condición para su regreso será que pueda sujetar correctamente el balón con su mano derecha. Mayfield sufrió una luxación en el pulgar durante la derrota ante Minnesota y esa lesión ya le costó su primera titularidad desde que llegó a los Buccaneers.

Tampa Bay tendrá que esperar a su quarterback

La lesión no requerirá cirugía después de que los estudios no mostraran daños adicionales, pero la recuperación será determinante para establecer cuándo podrá volver al campo. La expectativa inicial del equipo era de al menos tres semanas fuera.

Baker Mayfield, mariscal de campo de Tampa Bay | AP

Ahora, el escenario se amplió y seis semanas aparecen como una posibilidad si Mayfield no recupera a tiempo la capacidad para controlar el balón.

Mientras tanto, Tampa Bay tendrá que confiar en el novato Jalon Daniels, quien realizó su primera apertura en la NFL ante Green Bay. Mayfield vio terminarse así una racha de 57 aperturas consecutivas con los Buccaneers.

Una ausencia que puede complicar el panorama

Baker Mayfield en duelo contra Carolina | AP

La baja llega en un momento delicado para Tampa Bay, que deberá encontrar la manera de mantenerse competitivo mientras espera a su quarterback titular.