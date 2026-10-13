A tan solo un año de la partida de su hermana, el jugador marfileño comienza a triunfar con el equipo merengue

Real Madrid ganó 1-0 a Villarreal en su más reciente partido de LaLiga, gracias a un gol de Yan Diomande, casualmente, el primero que hace desde su llegada al equipo blanco; sin embargo, el festejo ha causado impresión, pues el mundialista en 2026 para Costa de Marfil recordó en un lindo momento a su hermana Roxane.

Fue apenas en 2025 y con 15 años de edad que la hermana de Yan falleció, así que no hubo dudas acerca de hacia quién fue dedicado el primer gol del africano en LaLiga, anotado ante el 'Submarino Amarillo' y con asistencia de Federico Valverde.

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Con dedicatoria especial

Fue al minuto 62 del partido ante Villarreal cuando Yan Diomande se estrenó con Real Madrid, esto por medio de un disparo cruzado luego de un pase de Federico Valverde; sin embargo, el VAR tuvo que validar el gol tan solo unos segundos después, pero inmediatamente de que se haya confirmado, el marfileño se alejó del grupo, comenzó a llorar y mencionó unaas emotivas palabras:

Esto significa más de lo que las palabras pueden explicar. Mi primer gol es para ti, hermana. Por siempre en mi corazón

Su hermana Roxane tan solo era tres años más joven que Yan, perdiendo la vida en 2025 cuando solamente tenía 15, esto debido a un envenenamiento inesperado cuando acudió a una fiesta en Abiyán, ciudad de Costa de Marfil de donde son originarios. Cabe destacar también que Roxane fungía como la representante de Diomande, esto desde que cumplió 10 años como algo representativo en sus vidas.

La dura despedida de Yan para Roxane

Yan Diomande apenas tenía 18 años cuando su hermana perdió la vida, así que todo el éxito que ha tenido en los últimos meses, contando la Copa del Mundo de 2026 no las ha podido compartir con una de sus personas más amadas; sin embargo, el jugador merengue, sí ha dedicado unas palabras a Roxane antes del Mundial en una carta publicada en The Player's Tribute.

En esas palabras. el ex de Leipzig explica que durante su infancia, ellos realmente "no sabían si éran ricos o pobres. Solo éran felices", pero también menciona algunas de las frases más dolorosas como "Desde que moriste, estoy vacío", "Todo lo que hago en el campo es por ti".