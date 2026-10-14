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Sigue al Roma vs Real Madrid en vivo

Champions LeagueStadio Olimpico
RomaRoma
3-4
Finalizado
Real MadridReal Madrid
ResumenCobertura En Vivo

Roma vs Real Madrid EN VIVO: Resultado, goles y transmisión

Roma vs Real Madrid EN VIVO: Resultado, goles y transmisión
Aldo Jair Martínez Escalante
08:06 - 14 de octubre de 2026

Actualizado a 14:57 - 14 de octubre de 2026

La Loba recibe al máximo ganador de la competencia en la Jornada 2 de la Fase de Liga

Filtrar por:

Antonio Rüdiger tras marcar con el Real Madrid en Champions | AP
Antonio Rüdiger tras marcar con el Real Madrid en Champions | AP

¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.

Real Madrid
Tarjeta amarilla
Alvaro Carreras
Alvaro Carreras(DEFENSA)

Amonestación para Alvaro Carreras.

El cuarto árbitro indica que habrá 5 minuto(s) de tiempo añadido.

90Gol
Escudo del equipo
3-4

GOOOOOL - marca Antonio Rüdiger

G O O O O O L - ¡Antonio Rüdiger marca con asistencia de Arda Guler!

Roma
Tarjeta amarilla
Lorenzo Pellegrini
Lorenzo Pellegrini(MEDIOCAMPISTA)

Amonestación para Lorenzo Pellegrini.

85Gol
Escudo del equipo
3-4

GOOOOOL - marca Endrick

G O O O O O L - ¡Endrick marca con asistencia de Arda Guler!

Real Madrid

VAR - REVISIÓN - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en marcha.

Real Madrid
83Gol
Escudo del equipo
3-4

GOOOOOL - marca Carlos Espi

G O O O O O L - ¡Carlos Espi marca con asistencia de Endrick!

Roma
Cambio
K. Koulierakis
Mario Hermoso
Real Madrid
Cambio
Carlos Espi
Yan Diomande
Real Madrid
Cambio
Alvaro Carreras
Marc Cucurella
Real Madrid
Cambio
Bernardo Silva
Aurelien Tchouameni
Roma
Tarjeta amarilla
Wesley
Wesley(DEFENSA)

Amonestación para Wesley.

Real Madrid

VAR - REVISIÓN - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en marcha.

Real Madrid
Real Madrid

A un jugador de Real Madrid le anulan un gol

Real Madrid
Roma
Cambio
Leonardo Balerdi
Gianluca Mancini
Roma
Cambio
Lorenzo Pellegrini
Matias Soule
Roma
Tarjeta amarilla
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini(DEFENSA)

Amonestación para Gianluca Mancini.

Real Madrid
Cambio
Arda Guler
Denzel Dumfries
Real Madrid
Cambio
Endrick
Vinicius Junior
57Gol
Escudo del equipo
3-4

GOOOOOL - marca Donyell Malen

G O O O O O L - ¡Donyell Malen marca con asistencia de Matias Soule!

Roma

VAR - REVISIÓN - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en marcha.

Roma
51Gol
Escudo del equipo
3-4

GOOOOOL - marca Donyell Malen

G O O O O O L - ¡Donyell Malen marca con asistencia de Rodrigo Mora!

Roma
Cambio
Rodrigo Mora
Paulo Dybala

Ya en juego el segundo tiempo.

Real Madrid vs Roma Champions League | AP
Real Madrid vs Roma Champions League | AP

¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

El cuarto árbitro indica que habrá 1 minuto(s) de tiempo añadido.

40'

Disparo de la Roma que se va desviado y termina en saque de arco

35'

Nueva llegada de Donyell Malen que rechaza bien la zaga blanca

30'

Llegada de la Roma que rechaza bien Rüdiger en su zona

25Gol
Escudo del equipo
3-4

GOOOOOL - marca Kylian Mbappe

GOOOOOL del Real Madrid - ¡Kylian Mbappe marca desde fuera del área tras un ligero desvío de la defensa!

23'

Nueva intervención de Courtois que evita el segundo de la noche para el equipo local

20Gol
Escudo del equipo
3-4

GOOOOOL - marca Marten de Roon

¡GOOOOOL de Roma! - ¡Marten de Roon marca de media distancias con asistencia de Matias Soule!

Jude Bellingham con el Real Madrid en Champions League | AP
Jude Bellingham con el Real Madrid en Champions League | AP
Roma
Cambio
Niccolo Pisilli
Manu Kone
11'

Llegada por la banda izquierda por parte de la Roma que termina en un remate desviado de Paulo Dybala

8'

Real Madrid reacciona, pero no logra llegar de manera clara al marco de Pierluigi Gollini

4'

¡Atajadón de Thinaut Courtois que evita el primero de La Loba!

Roma

Roma saca, y da comienzo el partido.

Roma

Listos los 11 representantes del Real Madrid con todo y bajas:

Thibaut Courtois, Denzel Dumfries, Antonio Rüdiger, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Jude Bellingham, Yan Diomandé, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

AS de Roma confirma su 11 inicial con Dybala como referente:

Pierluigi Gollini, Evan N’Dicka, Gianluca Mancini, Mario Hermoso, Nahuel Molina, Marten de Ron, Manu Koné, Weasley Franca, Paulo Dybala, Donyell Malen y Matías Soulé.

Llegan los equipos al Olímpico de Italia

Vinicius Jr tras su expulsión en el partido de Real Madrid contra Villarreal | AP
Vinicius Jr tras su expulsión en el partido de Real Madrid contra Villarreal | AP

¡Malas noticias para el Real Madrid!

La RFEF confirmó que el jugador del equipo Merengue, Vinícius Júnior recibirá una sanción de cuatro partidos, esto tras propinarle un jalón de cabello al futbolista del Villarreal Nathan Saliba.

Lee la información completa: https://www.record.com.mx/historia/oficial-se-pierde-el-clasico-esta-es-la-fuerte-sancion-que-recibio-vinicius-jr-por-su-expulsion-con-real-madrid-2026101417410275116

¿Cómo fue la última ve que se enfrentaron?

La última vez que ambos equipos compartieron el terreno de juego fue en el 2018, cuando ambos equipos fueron parte del Grupo G de la Temporada 2018/19 de la Champions; el Madrid ganó ambos duelos (2-0 Estadio Santiago Bernabéu Jornada 1 y 0-2 Estadio Olímpico de italia).

Así luce el historial entre La Loba y los Merengues:

Partidos jugados: 12
Victorias Real Madrid: 8
Empates: 1
Victorias Roma: 3

El estratega del Real Madrid protagonizó un momento tenso previo al encuentro de Champions ante la Roma. El portugués mostró su molestia con los medios españoles por su insistencia de querer hablar del partido de laLiga ante el Villarreal, por lo que solicitó la palabra a los medios italianos para poder hablar del juego por venir.

“Veo a la gente de la comunicación en España poco directa, pocas opiniones directas, concretas sobre situaciones que no tienen espacio para la duda”, señaló el entrenador.

Mourinho enciende la previa

No se pierdan EN VIVO todas las acciones del Roma vs Real Madrid, duelo correspondiente a la Jornada 2 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

¡Buenos días, amigos de RÉCORD!