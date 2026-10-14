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Champions League•Stadio Olimpico
Roma vs Real Madrid EN VIVO: Resultado, goles y transmisión
Aldo Jair Martínez Escalante
08:06 - 14 de octubre de 2026
Actualizado a 14:57 - 14 de octubre de 2026
La Loba recibe al máximo ganador de la competencia en la Jornada 2 de la Fase de Liga
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¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
El cuarto árbitro indica que habrá 5 minuto(s) de tiempo añadido.
90Gol
Gol para Real Madrid3-4
GOOOOOL - marca Antonio Rüdiger
G O O O O O L - ¡Antonio Rüdiger marca con asistencia de Arda Guler!
¡REMONTADA DEL REAL MADRID! ¡REMONTADA DEL REAL MADRID! ¡REMONTADA DEL REAL MADRID! 89' #Roma 3-4 #RealMadrid #ChampionsLeagueEnFOX https://t.co/lgdqm6QQQb— FOX (@somos_FOX) October 14, 2026
85Gol
Gol para Real Madrid3-4
GOOOOOL - marca Endrick
G O O O O O L - ¡Endrick marca con asistencia de Arda Guler!
¡NUNCA PUEDEN DAR POR MUERTO AL MADRID! ¡GOL DE ENDRICK! ¡SE EMPATÓ! 84' #Roma 3-3 #RealMadrid #ChampionsLeagueEnFOX https://t.co/rgadfSUrSZ— FOX (@somos_FOX) October 14, 2026
83Gol
Gol para Real Madrid3-4
GOOOOOL - marca Carlos Espi
G O O O O O L - ¡Carlos Espi marca con asistencia de Endrick!
¡ESPÍ DA ESPERANZA! ¡ANOTÓ EL SEGUNDO DEL MADRID! 82' #Roma 3-2 #RealMadrid #ChampionsLeagueEnFOX https://t.co/V4hkgPAWWw— FOX (@somos_FOX) October 14, 2026
57Gol
Gol para Roma3-4
GOOOOOL - marca Donyell Malen
G O O O O O L - ¡Donyell Malen marca con asistencia de Matias Soule!
¡EL TERCERO DE LA ROMA! 🔥 ¿Qué le está pasando al Real Madrid? Malen anotó su doblete. 56' #Roma 3-1 #RealMadrid #ChampionsLeagueEnFOX #UCL https://t.co/e9rLjGodT7— FOX (@somos_FOX) October 14, 2026
51Gol
Gol para Roma3-4
GOOOOOL - marca Donyell Malen
G O O O O O L - ¡Donyell Malen marca con asistencia de Rodrigo Mora!
¡GOL DE LA ROMA! ❌ ¡GRAVE ERROR DE VINI! El Brasileño quiso dar un taconazo y perdió el balón en la salida. La Loba aprovechó y Malen anotó el segundo. 50' #Roma 2-1 #RealMadrid #ChampionsLeagueEnFOX #UCL https://t.co/1ulHcpHzfx— FOX (@somos_FOX) October 14, 2026
Ya en juego el segundo tiempo.
¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
El cuarto árbitro indica que habrá 1 minuto(s) de tiempo añadido.
40'
Disparo de la Roma que se va desviado y termina en saque de arco
35'
Nueva llegada de Donyell Malen que rechaza bien la zaga blanca
30'
Llegada de la Roma que rechaza bien Rüdiger en su zona
25Gol
Gol para Real Madrid3-4
GOOOOOL - marca Kylian Mbappe
GOOOOOL del Real Madrid - ¡Kylian Mbappe marca desde fuera del área tras un ligero desvío de la defensa!
¡MBAPPÉ! ¡MBAPPÉ! ¡MBAPPÉ! 🐢 Kylian le pegó desde afuera y un desvío en el defensa hizo que el balón se metiera. ¡Se empató! 24' #Roma 1-1 #RealMadrid #ChampionsLeagueEnFOX #UCL https://t.co/LKVEBteCMI— FOX (@somos_FOX) October 14, 2026
23'
Nueva intervención de Courtois que evita el segundo de la noche para el equipo local
20Gol
Gol para Roma3-4
GOOOOOL - marca Marten de Roon
¡GOOOOOL de Roma! - ¡Marten de Roon marca de media distancias con asistencia de Matias Soule!
¡GOL DE LA LOBAAAA! ⚽️🐺 De Roon anota el primero para la Roma. ¿Le desviaron el balón a Courtois? 19' #Roma 1-0 #RealMadrid #ChampionsLeagueEnFOX #UCL https://t.co/a3vGVdIjPm— FOX (@somos_FOX) October 14, 2026
11'
Llegada por la banda izquierda por parte de la Roma que termina en un remate desviado de Paulo Dybala
8'
Real Madrid reacciona, pero no logra llegar de manera clara al marco de Pierluigi Gollini
4'
¡Atajadón de Thinaut Courtois que evita el primero de La Loba!
Listos los 11 representantes del Real Madrid con todo y bajas:
Thibaut Courtois, Denzel Dumfries, Antonio Rüdiger, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Jude Bellingham, Yan Diomandé, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.
AS de Roma confirma su 11 inicial con Dybala como referente:
Pierluigi Gollini, Evan N’Dicka, Gianluca Mancini, Mario Hermoso, Nahuel Molina, Marten de Ron, Manu Koné, Weasley Franca, Paulo Dybala, Donyell Malen y Matías Soulé.
Llegan los equipos al Olímpico de Italia
Real Madrid llega a Italia con una amplia lista de lesionados, por lo que José Mourinho no podrá contar con ellos. Previo al arranque de la Jornada 2 de la Fase de Liga de la Champions League estos son los cuatro jugadores que no estarán disponibles para jugar contra la Roma:
https://www.record.com.mx/historia/real-madrid-con-cuatro-lesionados-para-enfrentar-a-la-roma-2026101316364035094
Así fue el registro arbitral y algunos antecedentes con relación a jalones de cabello que han habido en España junto con sus sanciones; Vinícius es el ´más castigado´: https://www.record.com.mx/historia/vinicius-junior-suspensionclasico-2026101118062951864
¡Malas noticias para el Real Madrid!
La RFEF confirmó que el jugador del equipo Merengue, Vinícius Júnior recibirá una sanción de cuatro partidos, esto tras propinarle un jalón de cabello al futbolista del Villarreal Nathan Saliba.
Lee la información completa: https://www.record.com.mx/historia/oficial-se-pierde-el-clasico-esta-es-la-fuerte-sancion-que-recibio-vinicius-jr-por-su-expulsion-con-real-madrid-2026101417410275116
¿Cómo fue la última ve que se enfrentaron?
La última vez que ambos equipos compartieron el terreno de juego fue en el 2018, cuando ambos equipos fueron parte del Grupo G de la Temporada 2018/19 de la Champions; el Madrid ganó ambos duelos (2-0 Estadio Santiago Bernabéu Jornada 1 y 0-2 Estadio Olímpico de italia).
Así luce el historial entre La Loba y los Merengues:
Partidos jugados: 12
Victorias Real Madrid: 8
Empates: 1
Victorias Roma: 3
El estratega del Real Madrid protagonizó un momento tenso previo al encuentro de Champions ante la Roma. El portugués mostró su molestia con los medios españoles por su insistencia de querer hablar del partido de laLiga ante el Villarreal, por lo que solicitó la palabra a los medios italianos para poder hablar del juego por venir.
“Veo a la gente de la comunicación en España poco directa, pocas opiniones directas, concretas sobre situaciones que no tienen espacio para la duda”, señaló el entrenador.
Mourinho enciende la previa
Mira las transmisiones, horario y estadísticas del juego:
https://www.record.com.mx/historia/donde-ver-roma-vs-real-madrid-canales-y-hora-del-partido-de-champions-league-2026101317220848721
No se pierdan EN VIVO todas las acciones del Roma vs Real Madrid, duelo correspondiente a la Jornada 2 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.
¡Buenos días, amigos de RÉCORD!