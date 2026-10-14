El brasileño no estará en el compromiso contra Barcelona tras hacerse oficial su sanción

No hubo misericordia en la Casa Blanca. A pesar de las quejas y los berrinches de José Mourinho, el Comité de Competición de Real Federación Española de Futbol (RFEF) no se tentó el corazón e impuso una sanción de cuatro partidos contra Vinicius Jr. tras su expulsión en el partido de Real Madrid contra Villarreal. Con ello, el brasileño se perderá el Clásico de LaLiga ante Barcelona.

De acuerdo con el comunicado del organismo, la sanción supone dos partidos por el jalón de cabello a Nathan Saliba, al considerar que el jugador se condujo "de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido". Mientras que los otros dos juegos fueron por los reclamos al silbante, Isidro Díaz de Mera.

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¿Sanción justa para Vinicius Jr?

En su mismo comunicado, el Comité de Competición señaló que la apelación del club blanco no procedió porque evidencia presentada no comprueba la postura de que el jalón a Saliba fue un "contacto accidental", como argumentaron los Merengues. "No concurre a juicio de este Comité de Disciplina ninguno de estos supuestos en el caso que nos ocupa, puesto que el Club alegante no aporta elemento probatorio alguno que pueda desvirtuar lo señalado en el acta arbitral", se lee en el texto.

Asimismo, afirma que en el acta arbitral si se precisa expresamente que la acción se produjo "sin estar el balón en disputa entre ellos", circunstancia que valoraron a partir de las imágenes en las cuales no había una disputa efectiva del balón. Por ello, se determinó la sanción de dos partidos, que tiene un antecedente en 2023, cuando Ferrán Torres recibió el mismo castigo con Barcelona por jalar del cabello a Stefan Savic.

José Mourinho en reclamos al árbitro en el partido de Real Madrid contra Villarreal | AP

No obstante, la polémica con Vinicius cae en la segunda sanción, la de los reclamos, ya que –según la prensa española– Isidro Díaz de Mera no había reportado la conducta del brasileño en su acta. Pero, de acuerdo con el Comité de Competición, sí se registró el incidente apartado de 'Otras incidencias', lo que amerita otra sanción por tratarse de una acción "autónoma y diferenciada de la que motivó la expulsión".

"Las imágenes permiten constatar que, una vez expulsado, protestó la decisión arbitral, dirigiéndose hacia el árbitro con actitud agresiva y teniendo que ser sujetado por sus compañeros", se lee en el comunicado del organismo español, que detalla que la primera sanción se aplica en virtud de la aplicación del artículo 127 del Código Disciplinario de la RFEF, mientras que la segunda corresponde al artículo 130.2 del mismo código.

Vinicius Jr tras su expulsión en el partido de Real Madrid contra Villarreal | AP

¿Qué partidos se perderá Vinicius?